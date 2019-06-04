Политика

Медведев утвердил госпрограмму развития сёлNews.ru 06:57

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу комплексного развития сельских территорий.
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Брянские села станут участниками новой госпрограммы Дмитрия Медведева

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
БрянскToday09:52

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Российская газета12:05

Медведев утвердил программу развития сел

ФАН07:22

Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограму развития села до 2025 года

Комсомольская правда07:00

Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 года

REGNUM07:13

Медведев утвердил госпрограмму по развитию сельских территорий

РИА Новости07:01

Медведев утвердил новую госпрограмму развития села

Известия07:17

Медведев утвердил госпрограмму развития сёл

News.ru06:57
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой и выполнению Минских соглашений.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Валерия прокомментировала скандал с дочерью Алсу на шоу «Голос. Дети»

Валерия считает неправильной поддержку дочери Алсу колоссальной аудиторией самой певицы и ее друзьями.
Обновлено в 10:32
Политика

Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»

Мэр Харькова Геннадий Кернес, где в минувшие выходные дни группа националистов снесла памятник маршалу Георгию Жукову, призвал жителей города покончить с "революционной целесообразностью майдана".
Обновлено в 10:25
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Авто

Ян Каллум покинул пост главного дизайнера Jaguar

Компания Jaguar объявила об уходе главного дизайнера компании Яна Каллума, занимавшего этот пост последние 20 лет.
Обновлено в 09:55
Финансы

Рубль получил поддержку и укрепляется

Рубль 4 июня укрепляется по отношению к доллару на фоне ослабления американской валюты.
Обновлено в 08:54
Авто

Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России

Автопроизводитель GM Uzbekistan решил раскрыть комплектации и цены моделей Ravon R2 и R4, которые в скором времени появятся на авторынке Российской Федерации.
Обновлено в 06:19
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Политика

Президент Мексики пропустит саммит G20 в Японии

Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не будет участвовать в предстоящем саммите G20.
Обновлено в 11:02
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Шойгу рассказал о поставках в армию новейших танков Т-90М

В 2019 году российскую армию усилят более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая танки Т-90М «Прорыв-3», заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Гаджеты

Смартфон Vivo Y15 с мощным аккумулятором оценили в 230 долларов

Дебютировал смартфон Vivo Y15 стоимостью 230 американских долларов.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Экс-губернатор Ивановской области Коньков читает Библию в СИЗО

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников в беседе с ТАСС сообщил, что бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков читает Библию и Евангелие в московском СИЗО №1.
Обновлено в 12:36
Политика

Путин открыл в Еврейском музее в Москве памятник узникам концлагерей

Обновлено в 07:36
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Футбол

Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус»

Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.
Обновлено в 11:35
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено вчера в 07:32
Шоу-бизнес

Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак

Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми

Три взрыва прогремели в одном из цехов завода «Кристалл» в Дзержинске 1 июня. Площадь разрушений составила 800 квадратных метров.
Обновлено в 12:28
Игры

Microsoft анонсирует не менее трёх новых игр на E3

На презентации Microsoft в рамках конференции E3 покажут около 14 игр, три из которых еще не были анонсированы.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес

Очевидцы рассказали, что происходит на могиле Юлии Началовой

Позже в СМИ стали появляться странные сообщения о месте захоронения певицы: о том, что якобы люди собирают землю с могилы, крадут свечи, проводят ритуалы.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута

По версии следствия, 1 июня неправильно закрепленный надувной батут опрокинулся из-за сильного ветра, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы.
Обновлено в 11:32
Экономика

TCS Group намерена привлечь до $300 млн в капитал на рынке

TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») сообщила, что намерена привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено в 10:14
Происшествия

В Самаре внедорожник насмерть сбил женщину с ребенком на тротуаре

Обновлено в 04:47
Гаджеты

В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia

В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено в 05:18
Авто

АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray

Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Наука

Физики нашли способ «спасти» кота Шредингера

Исходя из исследования, у кота Шредингера появляется возможность спастись от мучительной смерти. Об этом рассказали в журнале Nature.
Обновлено вчера в 19:38
Политика

Председатель Счетной палаты обвинила чиновников в коррупции

Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края: — В основе громких заявлений, невиданной ранее активности руководства Счетной палаты характерно только в отношении лесной отрасли, и только в последние несколько месяцев, лежит совсем не стремление навести порядок, а плохо скрываемое и вполне себе понятное желание отстоять семейный бизнес.
Обновлено в 08:30
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