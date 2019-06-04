Политика

Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 годаREGNUM вчера в 07:13

Новая государственная программа развития сельских территорий до 2025 года утверждена премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сам глава правительства сообщил 4 июня на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Брянские села станут участниками новой госпрограммы Дмитрия Медведева

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
БрянскTodayвчера в 09:52

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Российская газетавчера в 12:05

Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 года

Аргументы и Фактывчера в 08:29

Медведев утвердил новую госпрограмму развития села

Известиявчера в 07:17

Медведев утвердил программу развития сел

ФАНвчера в 07:22

Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 года

REGNUMвчера в 07:13

Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограму развития села до 2025 года

Комсомольская правдавчера в 07:00

Медведев утвердил госпрограмму развития сёл

News.ruвчера в 06:57
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Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами.
Обновлено вчера в 14:58
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Происшествия

В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов

В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Здоровье

Эксперты назвали самые полезные ягоды

Обновлено вчера в 22:36
Культура

Минкультуры не станет поддерживать компанию в суде против BadComedian

В Минкультуры заявили, что не будут вмешиваться в судебный конфликт между кинокомпанией Kinodanz и блогером Евгением Баженовым, известным как BadComedian.
Обновлено вчера в 08:42
Путешествия

Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон

Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.
Обновлено вчера в 19:12
Армия и оружие

В США возмущены «небезопасным» перехватом самолета российским Су-35

Обновлено в 01:47
Политика

Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия

Полиция Японии захватила крупнейшую в истории страны партию наркотиков

Полиция Япония захватила крупнейшую партию синтетических наркотиков в истории страны.
Обновлено в 00:08
Кино

Мединский поделился впечатлениями от фильма «Донбасс. Окраина»

Обновлено вчера в 19:52
Происшествия

Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».
Обновлено в 01:24
Общество

Предсказана неминуемая гибель человеческой цивилизации

Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде неминуемо прекратит свое существование.
Обновлено в 01:02
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество

Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро

В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено вчера в 15:16
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

Во вторник, 4 июня, в России стартуют продажи фотоаппарата "Зенит М". Это техника легендарного советского бренда в новом исполнении.
Обновлено вчера в 02:23
Политика

Ким Чен Ын попросил продовольствие у Вьетнама

Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил у властей Вьетнама предоставить в долг 300 тысяч т продовольствия. Официальный Ханой согласился помочь.
Обновлено в 01:35
Политика

Киев отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение делегации от РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к организации.
Обновлено 03 июня в 20:45
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено 03 июня в 17:45
Космос

Китай впервые запустил ракету-носитель с морской платформы

Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-11» (CZ-11) с семью космическими аппаратами осуществлен в 7:06 мск со стартовой платформы, расположенной в Желтом море.
Обновлено в 01:35
Общество

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:53
Игры

Опубликован первый тизер Watch Dogs Legion

Вчера появилась первая информация о будущем проекте Watch Dogs Legion. Название подтвердил редактор Kotaku Джейсон Шрайер.
Обновлено в 01:38
Теннис

В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль

Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 14:46
Общество

Саратовский завод «Тролза» сообщил о массовых сокращениях

«Сегодня начались сокращения штата, будут уволены 24 человека, всего в течение июня будет уволено 142 человека из более 800 работников», — сообщили ТАСС в пресс-службе саратовского завода по производству троллейбусов и электробусов.
Обновлено в 01:47
Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Армия и оружие

США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400

Глава управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Хоккей

Павел Дацюк с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Нападающий хоккейного клуба СКА Павел Дацюк с высокой вероятностью продолжит играть в екатеринбургском «Автомобилисте», сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Синоптики предупредили россиян о ночных заморозках

Сильный ветер и дожди 5 и 6 июня ожидаются на территории Башкирии, а ночью возможно похолодание до минус двух градусов.
Обновлено вчера в 23:04
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