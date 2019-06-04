Политика
Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 годаREGNUM вчера в 07:13
Новая государственная программа развития сельских территорий до 2025 года утверждена премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сам глава правительства сообщил 4 июня на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.БрянскTodayвчера в 09:52
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Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограму развития села до 2025 года
Комсомольская правдавчера в 07:00
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В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль
Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 14:46
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Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
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