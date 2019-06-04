Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 годаREGNUM вчера в 07:13

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

с чего всё началось

Новая государственная программа развития сельских территорий до 2025 года утверждена премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сам глава правительства сообщил 4 июня на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 года

Происшествия Бари Алибасова госпитализировали Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.

Происшествия В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.

Культура Минкультуры не станет поддерживать компанию в суде против BadComedian В Минкультуры заявили, что не будут вмешиваться в судебный конфликт между кинокомпанией Kinodanz и блогером Евгением Баженовым, известным как BadComedian.

Путешествия Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.

Политика Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".

Армия и оружие Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.

Происшествия В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.

Происшествия Полиция Японии захватила крупнейшую в истории страны партию наркотиков Полиция Япония захватила крупнейшую партию синтетических наркотиков в истории страны.

Происшествия Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».

Общество Предсказана неминуемая гибель человеческой цивилизации Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде неминуемо прекратит свое существование.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Общество Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.

Гаджеты В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит» Во вторник, 4 июня, в России стартуют продажи фотоаппарата "Зенит М". Это техника легендарного советского бренда в новом исполнении.

Политика Ким Чен Ын попросил продовольствие у Вьетнама Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил у властей Вьетнама предоставить в долг 300 тысяч т продовольствия. Официальный Ханой согласился помочь.

Политика Киев отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение делегации от РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к организации.

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Космос Китай впервые запустил ракету-носитель с морской платформы Пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-11» (CZ-11) с семью космическими аппаратами осуществлен в 7:06 мск со стартовой платформы, расположенной в Желтом море.

Общество Названы самые чистые и самые грязные регионы России Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".

Игры Опубликован первый тизер Watch Dogs Legion Вчера появилась первая информация о будущем проекте Watch Dogs Legion. Название подтвердил редактор Kotaku Джейсон Шрайер.

Теннис В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.

Общество Саратовский завод «Тролза» сообщил о массовых сокращениях «Сегодня начались сокращения штата, будут уволены 24 человека, всего в течение июня будет уволено 142 человека из более 800 работников», — сообщили ТАСС в пресс-службе саратовского завода по производству троллейбусов и электробусов.

Экономика Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Армия и оружие США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400 Глава управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.

Происшествия МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.

Хоккей Павел Дацюк с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Автомобилисте» Нападающий хоккейного клуба СКА Павел Дацюк с высокой вероятностью продолжит играть в екатеринбургском «Автомобилисте», сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.