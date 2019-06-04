Политика
Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 годаПарламентская газета 07:16
В государственную программу развития сельских территорий с 2020 до 2025 года включили проекты по благоустройству и содействию занятости сельчан, общий объём финансирования составит около 2,3 трлн рублей.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.БрянскToday09:52
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Футбол
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Анна и Сергей Семак снова женятся
Анна Семак сказала «да» — но, по ее словам потому, что она по-прежнему восхищается своим мужем и он нравится ей все больше, а не из-за того, что Семак тренирует «Зенит».
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Бари Алибасова госпитализировали
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Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
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Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Жительница Нидерландов Ноа Потховен воспользовалась легальной в ее стране возможностью ухода из жизни с помощью врачей в возрасте 17 лет.
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Транспорт
Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом
В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.
Обновлено вчера в 14:00
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Политика
Эрдоган подтвердил намерение получить С-400
Обновлено в 02:54
Политика
Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
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Обновлено в 12:56
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Обновлено в 15:30
Политика
Профессор из США рассказал, откуда может начаться война с РФ
Почётный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд заявил, что с началом кризиса на Украине в 2014 году мир вошёл в эпоху новой холодной войны.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми
Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
Обновлено в 13:21
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Энергетика
«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»
Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 13:57
Происшествия
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
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Обновлено в 15:13
Авто
Lada Vesta получит электронную приборную панель
В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
Обновлено в 05:22
Политика
В распоряжении Китая оказался новый рычаг давления на США
Обновлено в 12:58
Здоровье
Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Здоровье
Второй уровень проекта «Московский врач» планируют создать к осени
Второй уровень проекта "Московский врач" планируют создать к осени текущего года, сообщил Сергей Собянин.
Обновлено в 15:35