Экономика

Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФИнтерфакс 03:56

Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".
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Научно‐техническим развитием России займутся на уровне госпрограммы

Телеканал 360°04:04

Правительство утвердило госпрограмму научно-технологического развития

Коммерсантъ03:57

Кабмин утвердил госпрограмму по научно-технологическому развитию России на 2019-2030 годы

ТАСС03:26

Утверждена госпрограмма научно-технологического развития России

RT на русском03:35

Медведев утвердил госпрограмму по научно-техническому развитию РФ

Российская газета03:29

Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФ

Интерфакс03:56

Утверждена государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»

Глас Народа03:13
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Армия и оружие

Проправительственные силы Ливии начали операцию против армии Хафтара

Обновлено вчера в 09:03
Политика

Познер рассказал, как объединить всех жителей России

У России пока отсутствует национальная идея, но всех граждан могла бы объединить правда, считает телеведущий Владимир Познер.
Обновлено в 02:03
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Кино

В Доме кино проходит прощание с Алексеем Булдаковым

Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым проходит в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 05:36
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Обновлено в 01:24
Общество

Мосгорсуд освободил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей

Обновлено в 04:18
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Саратовской области охотника застрелили вместо утки

Обновлено в 05:11
Происшествия

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции

Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт

Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты

Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Авто

В России растет доля рынка отечественных автобрендов

По итогам же 1 квартала 2019 года продажи автомобилей отечественных марок составили 101 500 экземпляров.
Обновлено в 02:51
Происшествия

На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар

Обновлено в 03:00
Политика

Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета

В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 03:18
Авто

В России наладят выпуск электрокара с внешностью Ford Mustang

Обновлено в 05:31
Происшествия

Маньяку из Екатеринбурга попросили назначить второй пожизненный срок

Прокуратура попросила суд назначить пожизненный срок Алексею Фалькину, уже осужденному к лишению свободы пожизненно за серию изнасилований и убийств.
Обновлено в 05:15
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу

Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в дикую природу, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Как уходила из жизни звезда «Девчат» Надежда Румянцева

Многие фильмы с участием актрисы Надежды Румянцевой до сих пор любимы не только старшим поколением россиян, но и их детьми.
Обновлено в 05:37
Общество

Статистика: каждый десятый взрослый японец остается девственником

Судя по исследованию, каждый десятый японец в возрасте 40 лет является девственником.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене

В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Энергетика

Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.
Обновлено в 05:02
Политика

Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Одесской области Максима Степанова.
Обновлено в 05:12
Экономика

Винный дистрибьютор Eurowine решил обанкротиться

Сообщения о банкротстве последовали после того, как на прошлой неделе, 2 апреля, судебные приставы арестовали всю продукцию Eurowine, сообщали ранее «Открытые медиа» со ссылкой на гендиректора и совладельца компании Ирину Кудрявцеву.
Обновлено в 05:27
Политика

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами

Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39
Футбол

«Вратарь. Капитан. Легенда» ЦСКА поздравил Акинфеева с 33-летием

Московский ЦСКА поздравил с днем рождения голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева. Футболисту сегодня исполнилось 33 года.
Обновлено в 04:53
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