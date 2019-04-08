Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФИнтерфакс 03:56

Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".

Политика Познер рассказал, как объединить всех жителей России У России пока отсутствует национальная идея, но всех граждан могла бы объединить правда, считает телеведущий Владимир Познер.

Происшествия В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.

Кино В Доме кино проходит прощание с Алексеем Булдаковым Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым проходит в понедельник в столичном Доме кино.

Политика Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.

Общество Мосгорсуд освободил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Происшествия Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.

Транспорт ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.

Гаджеты Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.

Армия и оружие В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.

Авто В России растет доля рынка отечественных автобрендов По итогам же 1 квартала 2019 года продажи автомобилей отечественных марок составили 101 500 экземпляров.

Политика Путин заявил о необходимости обеспечивать свободу интернета В заявлении, которое собравшимся озвучил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, указывается, что необходимо и «впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», сообщает агентство ТАСС.

Происшествия Маньяку из Екатеринбурга попросили назначить второй пожизненный срок Прокуратура попросила суд назначить пожизненный срок Алексею Фалькину, уже осужденному к лишению свободы пожизненно за серию изнасилований и убийств.

Общество Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в дикую природу Ученые приняли решение выпустить всех животных из "китовой тюрьмы" в дикую природу, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.

Шоу-бизнес Как уходила из жизни звезда «Девчат» Надежда Румянцева Многие фильмы с участием актрисы Надежды Румянцевой до сих пор любимы не только старшим поколением россиян, но и их детьми.

Общество Статистика: каждый десятый взрослый японец остается девственником Судя по исследованию, каждый десятый японец в возрасте 40 лет является девственником.

Шоу-бизнес Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.

Энергетика Сечин предложил свой вариант регулирования рынка топлива Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решение о продлении на три месяца соглашения по сдерживанию цен на моторные топлива не обсуждалось с нефтяными компаниями.

Политика Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Одесской области Максима Степанова.

Экономика Винный дистрибьютор Eurowine решил обанкротиться Сообщения о банкротстве последовали после того, как на прошлой неделе, 2 апреля, судебные приставы арестовали всю продукцию Eurowine, сообщали ранее «Открытые медиа» со ссылкой на гендиректора и совладельца компании Ирину Кудрявцеву.

Политика Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.