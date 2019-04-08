Экономика
Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФИнтерфакс 03:56
Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".
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Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Экономика
«Ведомостям» подыскивают нового читателя
Продажа газеты обсуждается с владельцем Arbat Capital Алексеем Голубовичем Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости» основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу.
Обновлено в 15:48
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В Сочи потушили пожар в частном доме
Обновлено в 15:34
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Политика
Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко
Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59
Авто
В России Mitsubishi и Jeep повысили цены на свои автомобили
Обновлено в 08:55
Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Технологии
Еврокомиссия назвала профессии, которые исчезнут из-за автоматизации
Профессии, связанные с выполнением рутинных задач, например, офисные клерки или операторы машин на сборочных линиях автомобилей, могут исчезнуть из-за автоматизации.
Обновлено в 10:53
Политика
Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума
Обновлено в 17:01
Политика
Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы
Выход России из Совета Европы может стать потрясением для Европы, сообщил глава организации Турбьерн Ягланд.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Политика
Палата общин окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента вечером в понедельник окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие
Российский «Порубщик» получил пробоину
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала фото за день до родов
Ранее Игорь «маскировался» на фото с помощью солнечных очков и кепки, но накануне у него состоялся официальный дебют на странице Виктории.«С днем рождения моя Л (любовь — прим. ред.)» — написала Лопырева.
Обновлено в 12:00
Политика
Скабеева высказалась о травле в свой адрес
Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Культура
НТВ запустил автомобильное шоу для международной продажи
Российский канал НТВ и израильский Keshet запускают совместное шоу талантов Drive Master, сообщили компании.
Обновлено в 16:10
Авто
Fiat Chrysler заплатит Tesla, чтобы не платить штраф
Что касается автоконцерна FCA, то средний показатель всего принадлежащего им автопарка составляет в среднем 123 г/км, и этот показатель способен хорошо подпортить производителю жизнь, ведь другие автогиганты держат уровень выброса в среднем 120,5 г/км. И если FCA к 2021 году не сможет качественно этот показатель снизить — то ее ждет штраф в размере 2,2 млрд долларов.
Обновлено в 06:15
Технологии
Новый комплекс противодействия беспилотникам «Купол» защитит россиян
Сообщается, что основной задачей комплекса противодействия беспилотным летательным аппаратам будет обеспечение безопасности зон массовых мероприятий и скопления людей.
Обновлено в 13:51
Общество
Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске
Обновлено вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено в 13:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено в 13:44