Экономика

Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФИнтерфакс 03:56

Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".
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Научно‐техническим развитием России займутся на уровне госпрограммы

Телеканал 360°04:04

Правительство утвердило госпрограмму научно-технологического развития

Коммерсантъ03:57

Кабмин утвердил госпрограмму по научно-технологическому развитию России на 2019-2030 годы

ТАСС03:26

Утверждена госпрограмма научно-технологического развития России

RT на русском03:35

Медведев утвердил госпрограмму по научно-техническому развитию РФ

Российская газета03:29

Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФ

Интерфакс03:56

Утверждена государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»

Глас Народа03:13
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Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:09
Экономика

«Ведомостям» подыскивают нового читателя

Продажа газеты обсуждается с владельцем Arbat Capital Алексеем Голубовичем Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости» основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу.
Обновлено в 15:48
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

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Происшествия

В Сочи потушили пожар в частном доме

Обновлено в 15:34
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено в 15:14
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Политика

Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко

Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено в 14:58
Происшествия

Пострадавшим при пожаре в «Зимней вишне» выплатят по 400 тыс. рублей

Обновлено в 09:37
Общество

В Калининграде мужчина нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Обновлено в 11:11
Авто

В России Mitsubishi и Jeep повысили цены на свои автомобили

Обновлено в 08:55
Политика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Технологии

Еврокомиссия назвала профессии, которые исчезнут из-за автоматизации

Профессии, связанные с выполнением рутинных задач, например, офисные клерки или операторы машин на сборочных линиях автомобилей, могут исчезнуть из-за автоматизации.
Обновлено в 10:53
Политика

Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума

Обновлено в 17:01
Политика

Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы

Выход России из Совета Европы может стать потрясением для Европы, сообщил глава организации Турбьерн Ягланд.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Политика

Палата общин окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Палата общин британского парламента вечером в понедельник окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие

Российский «Порубщик» получил пробоину

Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева показала фото за день до родов

Ранее Игорь «маскировался» на фото с помощью солнечных очков и кепки, но накануне у него состоялся официальный дебют на странице Виктории.«С днем рождения моя Л (любовь — прим. ред.)» — написала Лопырева.
Обновлено в 12:00
Политика

Скабеева высказалась о травле в свой адрес

Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Культура

НТВ запустил автомобильное шоу для международной продажи

Российский канал НТВ и израильский Keshet запускают совместное шоу талантов Drive Master, сообщили компании.
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес

Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Обновлено в 18:59
Авто

Fiat Chrysler заплатит Tesla, чтобы не платить штраф

Что касается автоконцерна FCA, то средний показатель всего принадлежащего им автопарка составляет в среднем 123 г/км, и этот показатель способен хорошо подпортить производителю жизнь, ведь другие автогиганты держат уровень выброса в среднем 120,5 г/км. И если FCA к 2021 году не сможет качественно этот показатель снизить — то ее ждет штраф в размере 2,2 млрд долларов.
Обновлено в 06:15
Технологии

Новый комплекс противодействия беспилотникам «Купол» защитит россиян

Сообщается, что основной задачей комплекса противодействия беспилотным летательным аппаратам будет обеспечение безопасности зон массовых мероприятий и скопления людей.
Обновлено в 13:51
Общество

Несанкционированный митинг против свалок проходит в Архангельске

Обновлено вчера в 07:26
Шоу-бизнес

Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено в 13:11
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России

Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено в 13:44
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