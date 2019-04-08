Экономика

Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФИнтерфакс 03:56

Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".
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Научно‐техническим развитием России займутся на уровне госпрограммы

Телеканал 360°04:04

Утверждена государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»

Глас Народа03:13

Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФ

Интерфакс03:56

Утверждена госпрограмма научно-технологического развития России

RT на русском03:35

Медведев утвердил госпрограмму по научно-техническому развитию РФ

Российская газета03:29

Кабмин утвердил госпрограмму по научно-технологическому развитию России на 2019-2030 годы

ТАСС03:26

Правительство утвердило госпрограмму научно-технологического развития

Коммерсантъ03:57
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Политика

Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева

Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста

Обновлено в 08:00
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Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Пожар на моторном заводе в Нижегородской области локализован

Пожар на моторном заводе в городе Заволжье в Нижегородской области (входит в состав компании "Соллерс") локализован, пострадавших и ущерба для производства нет, сообщили ТАСС в пресс-службе "Соллерс".
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Энергетика

Саудовская Аравия грозит отказаться от доллара при продаже нефти

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Обновлено в 10:01
Авто

В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8

Немецкая автомобилестроительная компания Audi начала принимать заказы на дизельную модификацию седана A8.
Обновлено в 06:44
Культура

Серебренников выпущен из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский развелся с женой

Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
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Футбол

Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФС

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в ближайшее время станет заместителем генерального директора РФС по развитию.
Обновлено в 04:33
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Пострадавшим при пожаре в «Зимней вишне» выплатят пособие

Обновлено в 09:33
Политика

Путин рассказал, что обсуждал с Эрдоганом с глазу на глаз

Открывая заседание Российско-турецкого совета высшего уровня, Путин сообщил, что в ходе переговоров в узком составе, а затем и с глазу на глаз стороны "немножко поговорили", обсудили развитие российско-турецких отношений, условились укреплять двустороннее взаимодействие.
Обновлено в 10:03
Происшествия

В Литве задержали бывшего литовского посла в России

В Литве задержан бывший литовский посол в России Римантас Шидлаускас.
Обновлено в 09:04
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Политика

RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

Обновлено в 04:15
Здоровье

Россияне могут сделать бесплатные прививки от кори до 1 октября

"Сделать прививки против кори в медицинской организации по месту жительства в период с 01.04.2019 по 01.10.2019 может любой гражданин Российской Федерации, не болевший корью, не получивший прививки против кори ранее в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и не имеющий сведений о прививках против кори", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга

Обновлено в 03:19
Происшествия

Суд изъял имущество на 10 млрд рублей у экс-главы Серпуховского района

Обновлено в 08:10
Финансы

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в понедельник обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуры, при этом локомотивом подъема выступили акции Сбербанка.
Обновлено в 03:19
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала единственный действующий аэропорт в Триполи

Обновлено в 10:00
Происшествия

Ишаев возместил ущерб «Роснефти»

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев компенсировал нанесенный "Роснефти" финансовый ущерб.
Обновлено в 09:51
Политика

В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций

Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Общество

Неизвестные выбросили гору новой обуви под мост в Краснодаре

Обновлено в 08:00
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Общество

Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года

Обновлено в 05:37
Политика

Штаб Зеленского запросил охрану в МВД

Штаб шоумена Владимира Зеленского, который лидирует в президентской гонке на Украине, обратился в МВД страны с просьбой обеспечить кандидата охраной, сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене

Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа

Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено вчера в 04:08
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Обновлено в 08:23
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