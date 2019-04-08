Экономика
Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФИнтерфакс 03:56
Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".
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Политика
Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Пожар на моторном заводе в Нижегородской области локализован
Пожар на моторном заводе в городе Заволжье в Нижегородской области (входит в состав компании "Соллерс") локализован, пострадавших и ущерба для производства нет, сообщили ТАСС в пресс-службе "Соллерс".
Обновлено в 08:03
Энергетика
Саудовская Аравия грозит отказаться от доллара при продаже нефти
ОПЕК+ на встрече в июне собирается отказаться от сокращения добычи нефти.
Обновлено в 10:01
Авто
В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8
Немецкая автомобилестроительная компания Audi начала принимать заказы на дизельную модификацию седана A8.
Обновлено в 06:44
Культура
Серебренников выпущен из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Футбол
Бывший гендиректор «Зенита» получил должность в РФС
Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в ближайшее время станет заместителем генерального директора РФС по развитию.
Обновлено в 04:33
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Политика
Путин рассказал, что обсуждал с Эрдоганом с глазу на глаз
Открывая заседание Российско-турецкого совета высшего уровня, Путин сообщил, что в ходе переговоров в узком составе, а затем и с глазу на глаз стороны "немножко поговорили", обсудили развитие российско-турецких отношений, условились укреплять двустороннее взаимодействие.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Литве задержали бывшего литовского посла в России
В Литве задержан бывший литовский посол в России Римантас Шидлаускас.
Обновлено в 09:04
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Политика
RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
Обновлено в 04:15
Здоровье
Россияне могут сделать бесплатные прививки от кори до 1 октября
"Сделать прививки против кори в медицинской организации по месту жительства в период с 01.04.2019 по 01.10.2019 может любой гражданин Российской Федерации, не болевший корью, не получивший прививки против кори ранее в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и не имеющий сведений о прививках против кори", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга
Обновлено в 03:19
Финансы
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в понедельник обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуры, при этом локомотивом подъема выступили акции Сбербанка.
Обновлено в 03:19
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Ишаев возместил ущерб «Роснефти»
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев компенсировал нанесенный "Роснефти" финансовый ущерб.
Обновлено в 09:51
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Общество
Неизвестные выбросили гору новой обуви под мост в Краснодаре
Обновлено в 08:00
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Политика
Штаб Зеленского запросил охрану в МВД
Штаб шоумена Владимира Зеленского, который лидирует в президентской гонке на Украине, обратился в МВД страны с просьбой обеспечить кандидата охраной, сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене
Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа
Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено вчера в 04:08
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Обновлено в 08:23