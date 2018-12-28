Экономика
В России утверждена Стратегия развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ. Главная цель стратегии — обеспечить рациональное и в бережное недропользование.
REGNUMвчера в 23:24
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Финансы
Официальный курс евро на субботу вырос на 1,27 рубля
Официальный курс евро на субботу вырос на 1,27 рубля — до 79,66 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 04:15
Экономика
Форекс-дилеров с аннулированными лицензиями исключили из СРО
Саморегулируемая организация «Ассоциация форекс-дилеров» (АФД) приняла решение исключить пять компаний, которым ЦБ России аннулировал лицензии участников рынка ценных бумаг.
Обновлено в 05:17
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено в 08:27
Экономика
ФТС перевыполнила план по перечислениям в бюджет
Федеральная таможенная служба по состоянию на 28 декабря перечислила в бюджет 6 триллионов рублей, что составляет 101,5% от запланированного на 2018 год, сообщает служба.
Обновлено в 08:04
Экономика
В России ограничили предельную сумму долга по кредитам
В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам.
Обновлено в 10:22
Экономика
«Яндекс» закрыл сделку по покупке участка под штаб-квартиру в Москве
О подписании соглашения о покупке за $145 млн земельного участка площадью 4 га на улице Косыгина, 15, "Яндекс" объявил 18 декабря.
Обновлено в 06:41
Экономика
Банк «Траст» начал процедуру присоединения к нему Автовазбанка
Банк "Траст", на базе которого создан банк непрофильных активов, начал процедуру присоединения к нему Автовазбанка, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Обновлено в 11:07
Экономика
Дерипаска продал девелоперскую компанию «Главстрой»
Девелоперская компания "Главстрой", входившая в холдинг Олега Дерипаски "Базовый элемент", сменила акционера, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:56
Экономика
«Национальная медиа группа» и ВТБ купили «СТС медиа»
Медиахолдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) и банк ВТБ выкупили «СТС медиа» у Ивана Таврина, сказал сегодня «Ведомостям» представитель НМГ.
Обновлено в 10:21
Экономика
Счетная палата выявила неэффективное регулирование рынка алкоголя
Счетная палата выявила недостаточно эффективное регулирование производства и оборота алкогольной продукции в России, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 03:29
Экономика
Суд в Петербурге снял ограничения с «Метростроя» для выплаты зарплат
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил просьбу компании «Метрострой» о снятии ограничений с ее счетов для выплаты зарплаты сотрудникам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Обновлено в 09:10
Экономика
Путин подписал закон об установке «умных» счетчиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах установки интеллектуальных приборов и систем учета электрической энергии.
Обновлено в 08:54
Экономика
Операторов утилизации мусора освободят от НДС
Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами освободят от НДС, решение одобрено, сказал сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 11:29
Энергетика
«Газпром» в 2018 году увеличил добычу газа до 497,6 млрд куб. м
"Газпром" в 2018 году увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа на 3,4% - до 201 млрд куб. м, сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании.
Обновлено в 05:14
Экономика
Биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года
Аналитики компании «ФинЭкспертиза» назвали самые выгодные и провальные вложения в 2018 году, пишет 28 декабря «Российская газета».
Обновлено в 00:51