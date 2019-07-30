Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеровRT на русском 08:42
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить70
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:54, Ашберн
Общество
Минсельхоз оценил масштабы гибели пчел в России
Позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подчеркнула, что в 2011 году по инициативе Минэкономразвития у ведомства «почти полностью были изъяты и в дальнейшем никому не переданы» полномочия по надзору за безопасным использованием пестицидов, в результате их бесконтрольное использование привело к массовой гибели пчел в России.
Обновлено в 10:25
Политика
МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:46
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Футбол
Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом»
Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство.
Обновлено в 09:37
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу
В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».
Обновлено в 10:13
Происшествия
Боксера Ковалева сняли с рейса за домогательства
Обновлено в 02:36
Футбол
Александр Самедов заявил о завершении карьеры футболиста
Бывший полузащитник сборной России рассказал своим подписчикам о том, что его карьера футболиста подходит к концу в новой публикации Instagram.
Обновлено в 06:49
Единоборства
С боксером Дадашевым простятся 4 августа в Петергофе
Обновлено в 09:49
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Румынии глава МВД подал в отставку через шесть дней после назначения
Министр внутренних дел Румынии Николай Мога сообщил во вторник, что уходит в отставку всего через шесть дней после назначения на должность.
Обновлено в 08:12
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%, говорится в основном докладе Росстата.
Обновлено в 09:12
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
Обновлено в 07:02
Политика
Алтайский депутат предложила бомбить горящие в Сибири леса
Например, в Швеции на горящий лес сбрасывали бомбу, взрыв которой поглощает кислород, в итоге очаг возгорания подавляется.
Обновлено в 03:39
Кино
Появились первые кадры из «Ирландца» Мартина Скорсезе
Премьера фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе состоится 27 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале.
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Беглов оценил ход капитального ремонта 1-го Инженерного моста
Во вторник, 30 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов вместе с директором СПб ГБУ «Мостотрест» Андреем Кочиным проверил приведение в порядок одной из городских переправ.
Обновлено в 03:06
Политика
Порошенко пообещал не прятаться назло Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 05:29
Политика
Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне
Пекину следует заключить торговую сделку с Вашингтоном до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2020 года.
Обновлено в 10:05
Гаджеты
ZOTAC оснастила компьютер MEK Mini ускорителем GeForce Super
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Взрослая дочь Веры Брежневой поучаствовала в постельной фотосессии
Напомним, дочь Веры Брежневой Соня Киперман впервые показала красавца-бойфренда.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Россия поставит Индии тысячу авиационных ракет
Обновлено в 05:46
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по катастрофе MH17
Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА "Новости", что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне.
Обновлено в 10:03
Кино
Машков рассказал о возможном возвращении в кино
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14