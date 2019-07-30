с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Общество Минсельхоз оценил масштабы гибели пчел в России Позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подчеркнула, что в 2011 году по инициативе Минэкономразвития у ведомства «почти полностью были изъяты и в дальнейшем никому не переданы» полномочия по надзору за безопасным использованием пестицидов, в результате их бесконтрольное использование привело к массовой гибели пчел в России.

Политика МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Общество В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».

Политика На Украине арестовали российский танкер Neyma Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Футбол Карасев извинился перед «Оренбургом» за судейство в матче с «Зенитом» Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" Сергей Карасев попросил прощения у оренбургского клуба за плохое судейство.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Происшествия В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».

Футбол Александр Самедов заявил о завершении карьеры футболиста Бывший полузащитник сборной России рассказал своим подписчикам о том, что его карьера футболиста подходит к концу в новой публикации Instagram.

Путешествия С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.

Происшествия В Румынии глава МВД подал в отставку через шесть дней после назначения Министр внутренних дел Румынии Николай Мога сообщил во вторник, что уходит в отставку всего через шесть дней после назначения на должность.

Экономика Росстат назвал средний размер пенсий в июне Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%, говорится в основном докладе Росстата.

Политика Алтайский депутат предложила бомбить горящие в Сибири леса Например, в Швеции на горящий лес сбрасывали бомбу, взрыв которой поглощает кислород, в итоге очаг возгорания подавляется.

Кино Появились первые кадры из «Ирландца» Мартина Скорсезе Премьера фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе состоится 27 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале.

Общество Беглов оценил ход капитального ремонта 1-го Инженерного моста Во вторник, 30 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов вместе с директором СПб ГБУ «Мостотрест» Андреем Кочиным проверил приведение в порядок одной из городских переправ.

Политика Порошенко пообещал не прятаться назло Путину Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.

Политика Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне Пекину следует заключить торговую сделку с Вашингтоном до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2020 года.

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по катастрофе MH17 Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА "Новости", что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне.

Кино Машков рассказал о возможном возвращении в кино Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.