Футбол

Медведев сравнил Малкома с МбаппеСпорт-Экспресс 06:55

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев выразил мнение, что сравнивать нападающего "Барселоны" Малкома с Диего Марадоной не совсем корректно.
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Гендиректор «Зенита» сравнил Малкома с Мбаппе

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