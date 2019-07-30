Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев выразил мнение, что сравнивать нападающего "Барселоны" Малкома с Диего Марадоной не совсем корректно.

Спорт день за днем

Экономика НЛМК попросил РЖД обеспечить проезд к российским портам и дать скидку Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийск и Санкт-Петербург), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Политика Крымчан оскорбляет особый порядок выдачи виз в Европу Абажер считает, что подобный порядок выдачи виз жителям Крыма является нарушением свободы передвижения.

Футбол «Рубин» представил новичков и картонного Сутормина Казанский футбольный клуб «Рубин» представил болельщикам новичков команды, которые пополнили состав в это межсезонье.

Футбол В «Зените» оценили вероятность нового бунта из-за дорогого новичка Из-за высокой зарплаты бразильца в конфликт с руководством вступили российские игроки «Зенита», в частности, полузащитник Игорь Денисов, позднее покинувший команду.

Политика На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Авто Показана базовая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera Линейка автомобилей Porsche 911 расширяется, поскольку компания начала рассекречивать базовые версии Carrera купе и кабриолет.

Шоу-бизнес Гоген Солнцев узнал о смерти отца только через год Гоген Солнцев решил в очередной раз стать участником шоу "Прямой эфир" и рассказать о смерти своего отца.

Политика Команда Зеленского предложила инициативу по «возвращению» Крыма Кориневич добавил, что Киев рассматривает эту инициативу, как первый шаг для гипотетической пересмотра территориальной принадлежности Крыма.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Авто Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.

Происшествия В Петербурге клиент напал на брокеров с топором В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».

Общество Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.

Политика Зеленский готовится к распродаже украинской земли Обновленная Верховная рада, которая в парламенте по итогам внеочередных выборов получает простое большинство от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", отменит мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения к концу 2019 года.

Автоспорт Президент FIA отметил прогресс в восстановлении Михаэля Шумахера Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэль Шумахер делает успехи в восстановлении после полученной в 2013 году тяжелой травмы головы.

Путешествия С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.

Шоу-бизнес Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира Самыми высокооплачиваемыми диджеями 2019 года по версии Forbes стали Эндрю Таггарт и Алекс Полл — дуэт The Chainsmokers, который заработал 46 млн долларов.

Здоровье Горячую линию по профилактике вирусных гепатитов проведут в России 2 августа Лаборатория «Гемотест» совместно с Международным союзом пациентов проведут для россиян бесплатную горячую линию, посвященную Всемирному дню борьбы с гепатитом.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Гаджеты Материнская плата Biostar X570GT позволяет создать компактный ПК Компания Biostar анонсировала материнскую плату X570GT, предназначенную для построения компьютеров на основе процессоров AMD в исполнении Socket AM4.