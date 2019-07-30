Футбол
Медведев сравнил Малкома с МбаппеСпорт-Экспресс 06:55
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев выразил мнение, что сравнивать нападающего "Барселоны" Малкома с Диего Марадоной не совсем корректно.
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Генеральный директор «Зенита» оценил возможный трансфер игрока «Барселоны» Малкома
Петербургский дневник08:00
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Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах
Обновлено в 14:03
Экономика
НЛМК попросил РЖД обеспечить проезд к российским портам и дать скидку
Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийск и Санкт-Петербург), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.
Обновлено в 03:00
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Политика
Крымчан оскорбляет особый порядок выдачи виз в Европу
Абажер считает, что подобный порядок выдачи виз жителям Крыма является нарушением свободы передвижения.
Обновлено в 11:53
Футбол
«Рубин» представил новичков и картонного Сутормина
Казанский футбольный клуб «Рубин» представил болельщикам новичков команды, которые пополнили состав в это межсезонье.
Обновлено в 13:47
Футбол
В «Зените» оценили вероятность нового бунта из-за дорогого новичка
Из-за высокой зарплаты бразильца в конфликт с руководством вступили российские игроки «Зенита», в частности, полузащитник Игорь Денисов, позднее покинувший команду.
Обновлено в 13:23
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Авто
Показана базовая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera
Линейка автомобилей Porsche 911 расширяется, поскольку компания начала рассекречивать базовые версии Carrera купе и кабриолет.
Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев узнал о смерти отца только через год
Гоген Солнцев решил в очередной раз стать участником шоу "Прямой эфир" и рассказать о смерти своего отца.
Обновлено 28 июля в 02:25
Политика
Команда Зеленского предложила инициативу по «возвращению» Крыма
Кориневич добавил, что Киев рассматривает эту инициативу, как первый шаг для гипотетической пересмотра территориальной принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 14:48
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Авто
Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено в 14:08
Политика
Зеленский готовится к распродаже украинской земли
Обновленная Верховная рада, которая в парламенте по итогам внеочередных выборов получает простое большинство от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", отменит мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения к концу 2019 года.
Обновлено в 14:21
Автоспорт
Президент FIA отметил прогресс в восстановлении Михаэля Шумахера
Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэль Шумахер делает успехи в восстановлении после полученной в 2013 году тяжелой травмы головы.
Обновлено в 11:19
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира
Самыми высокооплачиваемыми диджеями 2019 года по версии Forbes стали Эндрю Таггарт и Алекс Полл — дуэт The Chainsmokers, который заработал 46 млн долларов.
Обновлено в 11:56
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Реал» в полуфинале Audi Cup
Обновлено в 13:59
Здоровье
Горячую линию по профилактике вирусных гепатитов проведут в России
2 августа Лаборатория «Гемотест» совместно с Международным союзом пациентов проведут для россиян бесплатную горячую линию, посвященную Всемирному дню борьбы с гепатитом.
Обновлено в 13:00
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Гаджеты
Материнская плата Biostar X570GT позволяет создать компактный ПК
Компания Biostar анонсировала материнскую плату X570GT, предназначенную для построения компьютеров на основе процессоров AMD в исполнении Socket AM4.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52