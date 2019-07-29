Футбол
Медведев сравнил Малкома с МбаппеСпорт-Экспресс 06:55
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев выразил мнение, что сравнивать нападающего "Барселоны" Малкома с Диего Марадоной не совсем корректно.
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Генеральный директор «Зенита» оценил возможный трансфер игрока «Барселоны» Малкома
Петербургский дневник08:00
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Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика
Новая Рада не сможет начать работу до сентября
Верховная рада Украины, вероятно, не сможет начать работу до 1 сентября из-за судов, мешающих объявить результаты выборов, заявил руководитель офиса президента Андрей Богдан.
Обновлено в 06:07
Политика
ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Футбол
Четверо футболистов РПЛ вошли в топ-50 талантов УЕФА
Четыре игрока российских футбольных клубов включены в рейтинг талантов, которые должны проявить себя в сезоне 2019–2020.
Обновлено в 07:48
Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Политика
Медведев потребовал защитить населённые пункты от лесных пожаров
Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить ситуаций, когда огонь от лесных пожаров подходит к границам населённых пунктов.
Обновлено в 08:12
Политика
Врио главы Сахалина рассказал Путину о динамично развивающейся экономике региона
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 08:18
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Технологии
«Ростех» запустит производство систем, управляющих посадкой самолетов
В третьем квартале 2020 года концерн "Вега", который входит в госкорпорацию "Ростех", запустит серийное производство новых аэродромных радиолокационных систем (РЛС).
Обновлено в 03:43
Авто
Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
Обновлено в 02:30
Политика
Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.
Обновлено в 02:49
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Футбол
Егоров: надо было назначить пенальти в ворота «Спартака»
Решение комиссии: на 13-й минуте арбитр поступил правильно, на 25-й арбитр правильно назначил пенальти, на 60-й надо было назначать 11-метровый в ворота "Спартака", и на 86-й арбитр должен был показать карточку Бакаеву, которая стала бы второй у игрока.
Обновлено в 07:36
Кино
В сети опубликовали видео с первого кастинга «Звездных войн»
В Сети появился ролик с кинопроб Марка Хэмилла и Харрисона Форда в "Звездные войны" (на роли Люка Скайуокера и Хана Соло соответственно).
Обновлено в 04:39
Происшествия
В спецприемнике попросили приостановить арест Навального
Мосгорсуд попросили приостановить арест блогера Алексея Навального на время лечения.
Обновлено в 06:25
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Британская королева Елизавета II владеет недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 08:07
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Представитель Михаила Галустяна опроверг слухи о его разводе
Представитель шоумена Алексей Новацкий прокомментировал скандальные слухи.
Обновлено в 05:00
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Зеленский уволил луганского Короля Артура
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области.
Обновлено в 06:27
Авто
Alpina XB7 тестируется на Нюрбургринге
На легендарной гоночной трассе Нюрбургринг был замечен модернизированный кроссовер Alpina XB7.
Обновлено в 07:49
Наука
В Японии разрешили скрестить человека и мышь
Обновлено в 05:01
Политика
Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР
Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35