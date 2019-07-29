Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев выразил мнение, что сравнивать нападающего "Барселоны" Малкома с Диего Марадоной не совсем корректно.

Спорт день за днем

Путешествия С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.

Политика Новая Рада не сможет начать работу до сентября Верховная рада Украины, вероятно, не сможет начать работу до 1 сентября из-за судов, мешающих объявить результаты выборов, заявил руководитель офиса президента Андрей Богдан.

Политика ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.

Футбол Четверо футболистов РПЛ вошли в топ-50 талантов УЕФА Четыре игрока российских футбольных клубов включены в рейтинг талантов, которые должны проявить себя в сезоне 2019–2020.

Политика Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.

Политика Медведев потребовал защитить населённые пункты от лесных пожаров Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить ситуаций, когда огонь от лесных пожаров подходит к границам населённых пунктов.

Политика Врио главы Сахалина рассказал Путину о динамично развивающейся экономике региона Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Происшествия Задержан ректор Дагестанского госуниверситета Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Технологии «Ростех» запустит производство систем, управляющих посадкой самолетов В третьем квартале 2020 года концерн "Вега", который входит в госкорпорацию "Ростех", запустит серийное производство новых аэродромных радиолокационных систем (РЛС).

Политика Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.

Политика Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17 Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.

Футбол Егоров: надо было назначить пенальти в ворота «Спартака» Решение комиссии: на 13-й минуте арбитр поступил правильно, на 25-й арбитр правильно назначил пенальти, на 60-й надо было назначать 11-метровый в ворота "Спартака", и на 86-й арбитр должен был показать карточку Бакаеву, которая стала бы второй у игрока.

Кино В сети опубликовали видео с первого кастинга «Звездных войн» В Сети появился ролик с кинопроб Марка Хэмилла и Харрисона Форда в "Звездные войны" (на роли Люка Скайуокера и Хана Соло соответственно).

Происшествия В спецприемнике попросили приостановить арест Навального Мосгорсуд попросили приостановить арест блогера Алексея Навального на время лечения.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Британская королева Елизавета II владеет недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Общество Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Политика Зеленский уволил луганского Короля Артура Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области.

Авто Alpina XB7 тестируется на Нюрбургринге На легендарной гоночной трассе Нюрбургринг был замечен модернизированный кроссовер Alpina XB7.