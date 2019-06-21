Экономика

Медведев спрогнозировал потери мировой экономики от кибератакРИА Новости 06:19

Потери мировой экономики от кибератак могут увеличиться в этом году до 2,5 триллиона долларов, заявил в ходе выступления на международном конгрессе по кибербезопасности премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Происшествия

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Американские танкисты в Румынии перепутали полигон с посевами фермеров

Американские военные во время учений НАТО в Румынии перепутали полигон с посевами местных фермеров, сообщили в пресс-служба министерства национальной обороны Румынии.
Обновлено в 03:40
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Обновлено вчера в 08:35
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Сегодня, 21 июня, на КАД произошла жестокая авария, которая в результате парализовала движение транспортных средств.
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Обновлено вчера в 19:20
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Компания Huawei представила смартфоны Nova 5 и Nova 5 Pro, которые отличаются платформами и объемами встроенной памяти.
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Теодор Курентзис уходит с должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, но продолжит возглавлять Дягилевский фестиваль в Перми, сообщается пресс-служба театра.
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Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще

Ален Кон (Alain Cohn) из Мичиганского университета, Мишель-Андре Маршал (Michel André Maréchal) из Цюрихского университета отправили тринадцать швейцарских студентов в разные страны мира с заданием проверить, насколько часто там будут возвращать владельцам найденные бумажники.
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