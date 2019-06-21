Экономика
Медведев спрогнозировал потери мировой экономики от кибератакРИА Новости 06:19
Потери мировой экономики от кибератак могут увеличиться в этом году до 2,5 триллиона долларов, заявил в ходе выступления на международном конгрессе по кибербезопасности премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
Общество
В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ
Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Друг дочери Валерии рэпер Саша Скул борется с раком
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
АР: Трамп в последний момент отменил удар по Ирану
Приказ отменили, когда военные самолеты уже находились в воздухе, а корабли подошли на необходимое для атаки расстояние, отметили источники New York Times в американской администрации.
Обновлено в 03:46
Политика
Спикер грузинского парламента ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после прошедших 20 июня протестов.
Обновлено в 07:35
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова
6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
Обновлено в 08:26
Политика
В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей
Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар
Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Американские танкисты в Румынии перепутали полигон с посевами фермеров
Американские военные во время учений НАТО в Румынии перепутали полигон с посевами местных фермеров, сообщили в пресс-служба министерства национальной обороны Румынии.
Обновлено в 03:40
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:35
Политика
На Украине изучили отношение граждан к вступлению страны в ЕС и НАТО
Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел опрос среди украинцев и выяснил, что две трети граждан на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и более половины – за вступление в НАТО.
Обновлено в 09:18
Происшествия
На КАД жестокая авария парализовала движение
Сегодня, 21 июня, на КАД произошла жестокая авария, которая в результате парализовала движение транспортных средств.
Обновлено в 09:44
Общество
Канал имени Москвы дал новую течь
Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга
В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России.
Обновлено в 09:29
Гаджеты
Смартфоны Huawei Nova 5 и Nova 5 Pro представлены официально
Компания Huawei представила смартфоны Nova 5 и Nova 5 Pro, которые отличаются платформами и объемами встроенной памяти.
Обновлено в 07:55
Музыка
На Youtube появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Обновлено вчера в 16:18
Театры
Теодор Курентзис уходит с должности худрука Пермской оперы
Теодор Курентзис уходит с должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, но продолжит возглавлять Дягилевский фестиваль в Перми, сообщается пресс-служба театра.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Пожарные спасли кота из горящей квартиры в Москве
Обновлено в 10:06
Театры
Актер Дмитрий Певцов попросил у Путина театр
Обновлено в 09:48
Политика
Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира
Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Обновлено в 07:20
Происшествия
Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин
В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Наука
Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще
Ален Кон (Alain Cohn) из Мичиганского университета, Мишель-Андре Маршал (Michel André Maréchal) из Цюрихского университета отправили тринадцать швейцарских студентов в разные страны мира с заданием проверить, насколько часто там будут возвращать владельцам найденные бумажники.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко
Обновлено в 08:09
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Политика
В МИД Абхазии прокомментировали события в парламенте Грузии
Министерство иностранных дел Абхазии отреагировало на события в парламенте Грузии и возмущено заявлением грузинского депутата во время заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия, сообщается на сайте абхазского МИДа.
Обновлено в 02:01
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Тролли 2»
В YouTube опубликован первый трейлер полнометражного мультфильма «Тролли 2». Премьера мультфильма в российских кинотеатрах запланирована на 19 марта 2020 года.
Обновлено в 04:32
Политика
Губернатор Калининградской области поддержал эколога Королеву
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище.
Обновлено в 08:16