Экономика
Медведев спрогнозировал мощную экономическую «гравитацию» в РоссииМР7.ру 02:27
Утром 13 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что через шесть лет экономику страны ожидает мощная «гравитация», сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что она будет притягивать новые идеи и выдающихся ученых со всего мира.
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Россию пытаются и будут пытаться остановить. Мы постоянно находимся под давлением отдельных государств. Но у санкций есть и обратная сторона. Мы научились жить и развиваться в условиях тотального прессинга.
— Дмитрий Медведев, российский политикФАН 01:26
с чего всё началось
От развитой экономики выигрывает каждый житель страны. И я уверен, что российская экономика через шесть лет будет обладать мощной "гравитацией".РИА Новости00:30
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