Экономика
Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»Газета.Ru 01:24
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС. Он подписал постановление, согласно которому там будут реализованы 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд руб.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.ТАСС01:31
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Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
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Обновлено вчера в 20:58
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Обновлено вчера в 18:35
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Обновлено в 02:30
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