Экономика

Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»Газета.Ru 01:24

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС. Он подписал постановление, согласно которому там будут реализованы 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд руб.
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Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»

Газета.Ru01:24

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Коммерсантъ01:36

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

ТАСС01:31

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

РБК02:18

Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»

Говорит Москва01:21

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Известия01:18

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Интерфакс - Россия01:16
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