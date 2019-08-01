Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС. Он подписал постановление, согласно которому там будут реализованы 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд руб.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.

Финансы ФРС США понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Общество Последний день июля стал самым холодным в Москве за 70 лет Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что среда стала самым холодным днем июля этого года и может стать самым холодным за 70 лет при том, что по климатическому описанию 31 июля считается самым теплым днем года.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Гаджеты На смартфонах Huawei появится российская операционная система На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».

Экономика Такси оказалось для россиян выгоднее автомобиля В исследовании учитывали стоимость Toyota Camry в конкретной стране, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, а также средние цены на такси и уровень доходов.

Авто В Китае представили кроссовер для богатых с девятью дверьми Китайский стартап Human Horizons, который возглавил бывший руководитель спецпроектов Jaguar Land Rover, презентовал концепт кроссовера под названием HiPhi 1. Автомобиль должен поступить в продажу в течение двух лет.

Политика Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы» Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.

Политика Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.

Происшествия По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.

Музыка Клавишник группы Rammstein назвал Горбачева героем Клавишник немецкой группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц назвал экс-президента СССР Михаила Горбачева героем, сообщают «Известия».

Музыка Саратовский музыкант обвинил Максима Фадеева в плагиате Саратовский музыкант Павел Петров, который для многих известен под псевдонимом Pashket V, сделал громкое заявление, вызвавшее широкий общественный резонанс.

ЖКХ В Приамурье паводок подтопил 30 населенных пунктов Число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в Приамурье за сутки увеличилось на три и сейчас составляет 30, сообщается на сайте правительства региона в среду.

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.

Происшествия Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь» Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Экономика Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.

Политика Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.

Происшествия Стало известно состояние пострадавших на пороховом заводе в Перми Двое пострадавших на пороховом заводе в Перми находятся в тяжёлом состоянии.

Экономика В Президентской академии состоялась экспертная сессия На базе Президентской академии прошла экспертная сессия, модератором которой была руководитель Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.