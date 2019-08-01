Экономика
Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»Газета.Ru 01:24
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС. Он подписал постановление, согласно которому там будут реализованы 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд руб.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Обновлено вчера в 11:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Вулкан Ключевской выбросил столб пепла в небо
Обновлено в 02:12
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие
Два самолета Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров
Два самолёта Ил-76 Минобороны России вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 02:25
Общество
Последний день июля стал самым холодным в Москве за 70 лет
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что среда стала самым холодным днем июля этого года и может стать самым холодным за 70 лет при том, что по климатическому описанию 31 июля считается самым теплым днем года.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Гаджеты
На смартфонах Huawei появится российская операционная система
На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Такси оказалось для россиян выгоднее автомобиля
В исследовании учитывали стоимость Toyota Camry в конкретной стране, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, а также средние цены на такси и уровень доходов.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Шнуров написал стихотворение про Путина без мата
Обновлено в 00:49
Авто
В Китае представили кроссовер для богатых с девятью дверьми
Китайский стартап Human Horizons, который возглавил бывший руководитель спецпроектов Jaguar Land Rover, презентовал концепт кроссовера под названием HiPhi 1. Автомобиль должен поступить в продажу в течение двух лет.
Обновлено в 01:37
Экономика
«Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в Петербурге
Обновлено вчера в 10:30
Путешествия
На пляжи Сардинии вернули десять тонн украденного песка
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Сайентологи запретили Тому Крузу общаться с дочерью
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы»
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской
По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Музыка
Клавишник группы Rammstein назвал Горбачева героем
Клавишник немецкой группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц назвал экс-президента СССР Михаила Горбачева героем, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 23:00
Музыка
Саратовский музыкант обвинил Максима Фадеева в плагиате
Саратовский музыкант Павел Петров, который для многих известен под псевдонимом Pashket V, сделал громкое заявление, вызвавшее широкий общественный резонанс.
Обновлено вчера в 05:53
ЖКХ
В Приамурье паводок подтопил 30 населенных пунктов
Число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в Приамурье за сутки увеличилось на три и сейчас составляет 30, сообщается на сайте правительства региона в среду.
Обновлено 30 июля в 22:13
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь»
Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:26
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Стало известно состояние пострадавших на пороховом заводе в Перми
Двое пострадавших на пороховом заводе в Перми находятся в тяжёлом состоянии.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
В Финляндии начали штрафовать за езду на самокате
Обновлено в 01:37
Экономика
В Президентской академии состоялась экспертная сессия
На базе Президентской академии прошла экспертная сессия, модератором которой была руководитель Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
МИД допустил ответное размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил размещение Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США.
Обновлено вчера в 10:02