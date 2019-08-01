Экономика
Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»Коммерсантъ 01:36
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Забайкалье будет создана территория опережающего развития (ТОР). Соответствующее постановление уже подписано, сказал премьер на совещании об основных мерах по развитию Забайкальского края.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.ТАСС01:31
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Происшествия
На Урале вынесли приговор бросившей младенца в ящике на дороге матери
В Челябинской области суд признал виновной в причинении смерти по неосторожности 35-летнюю женщину, оставившую мертвого новорожденного в деревянном ящике на обочине дороге в селе Бердяуш.
Обновлено в 07:36
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту видеокамер на дорогах
Госавтоинспекция МВД России выложила на своем сайте карту с подробным месторасположением камер на дорогах страны.
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Политика
Путин поддержал проект создания Национального космического центра
Российский президент Владимир Путин заявил, что поддерживает проект создания в стране Национального космического центра.
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Происшествия
На Украине разбили памятники погибшим в Донбассе военным
В городе Новоград-Волынский Житомирской области Украины неизвестные вандалы повредили памятники военнослужащим, погибшим в ходе вооруженного конфликта в Донбассе.
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Космос
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
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Здоровье
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Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Политика
МИД России высказался о гибели российских журналистов в ЦАР
Погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году российские журналисты получили туристические визы, введя в заблуждение официальные органы власти.
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Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.
Обновлено в 06:20
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Роскомнадзор готовит ответ на решение Ofcom по RT
Роскомнадзор готовит поправки в законы для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за рубежом, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 08:09
Политика
Порошенко назвал себя автором минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Технологии
В России запатентовано мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Ранее «Профиль» писал, что в России создали новую систему управления стрелковым оружием.
Обновлено в 08:08
Футбол
Тульский «Арсенал» вылетел в Баку на матч с «Нефтчи»
Обновлено вчера в 05:14
Армия и оружие
В Сибирь для тушения пожаров перебросили десять военных самолетов
Минобороны России перебросило в Сибирь десять самолетов Ил-76 для борьбы с масштабными лесными пожарами, доложил в четверг министру обороны Сергею Шойгу его зам Дмитрий Булгаков из Красноярского края.
Обновлено в 05:52
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В МИД Финляндии пояснили, что максимально оттянули срок ужесточения требований к документам россиян для шенгенской визы, чтобы постараться не затронуть массовый сезон отпусков.
Обновлено в 08:43
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Авто
Компания из России построит электрокар за 1,5 миллиона рублей
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Четыре страны НАТО прислали наблюдателей на армейские игры АрМИ-2019
Выступая на селекторном совещании, глава военного ведомства заявил, что четыре страны блока НАТО, а именно США, Франция, Турция и Словакия прислали своих наблюдателей на стартующие 3 августа международные армейские игры.
Обновлено в 06:56
Баскетбол
Ланге уйдет с поста главного тренера женской сборной России
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о том, что Олаф Ланге покинет пост главного тренера женской сборной России.
Обновлено в 05:08
Общество
В Нидерландах запретили скрывать лицо
В Нидерландах официально запретили появление в общественных местах - в одежде, скрывающей лицо, в том числе в мусульманских головных уборах - бурках и никабах.
Обновлено в 04:48
Кино
Киану Ривз станет главным злодеем во втором спин-оффе «Форсажа»
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Белом море пропали десять туристов из Петербурга
В Белом море на территории Карелии пропала группа туристов из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:43
Авто
Названа стартовая цена на новый Suzuki Jimny в России
Накануне японцы рассказали о российских комплектациях Suzuki Jimny нового, четвертого по счету поколения.
Обновлено вчера в 06:43