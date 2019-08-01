Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Забайкалье будет создана территория опережающего развития (ТОР). Соответствующее постановление уже подписано, сказал премьер на совещании об основных мерах по развитию Забайкальского края.

Происшествия На Урале вынесли приговор бросившей младенца в ящике на дороге матери В Челябинской области суд признал виновной в причинении смерти по неосторожности 35-летнюю женщину, оставившую мертвого новорожденного в деревянном ящике на обочине дороге в селе Бердяуш.

Финансы ФРС США понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Транспорт ГИБДД впервые опубликовала карту видеокамер на дорогах Госавтоинспекция МВД России выложила на своем сайте карту с подробным месторасположением камер на дорогах страны.

Политика Путин поддержал проект создания Национального космического центра Российский президент Владимир Путин заявил, что поддерживает проект создания в стране Национального космического центра.

Происшествия На Украине разбили памятники погибшим в Донбассе военным В городе Новоград-Волынский Житомирской области Украины неизвестные вандалы повредили памятники военнослужащим, погибшим в ходе вооруженного конфликта в Донбассе.

Космос Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.

Здоровье Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.

Политика МИД России высказался о гибели российских журналистов в ЦАР Погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году российские журналисты получили туристические визы, введя в заблуждение официальные органы власти.

Общество Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.

Политика Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы» Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Происшествия Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.

Политика Роскомнадзор готовит ответ на решение Ofcom по RT Роскомнадзор готовит поправки в законы для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за рубежом, говорится на сайте ведомства.

Политика Порошенко назвал себя автором минских соглашений Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Технологии В России запатентовано мультикалиберное модульное стрелковое оружие Ранее «Профиль» писал, что в России создали новую систему управления стрелковым оружием.

Армия и оружие В Сибирь для тушения пожаров перебросили десять военных самолетов Минобороны России перебросило в Сибирь десять самолетов Ил-76 для борьбы с масштабными лесными пожарами, доложил в четверг министру обороны Сергею Шойгу его зам Дмитрий Булгаков из Красноярского края.

Общество Финляндия ужесточила визовые требования для россиян В МИД Финляндии пояснили, что максимально оттянули срок ужесточения требований к документам россиян для шенгенской визы, чтобы постараться не затронуть массовый сезон отпусков.

Авто Представлены изображения обновленного УАЗ 469 УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Политика Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.

Армия и оружие Четыре страны НАТО прислали наблюдателей на армейские игры АрМИ-2019 Выступая на селекторном совещании, глава военного ведомства заявил, что четыре страны блока НАТО, а именно США, Франция, Турция и Словакия прислали своих наблюдателей на стартующие 3 августа международные армейские игры.

Баскетбол Ланге уйдет с поста главного тренера женской сборной России Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о том, что Олаф Ланге покинет пост главного тренера женской сборной России.

Общество В Нидерландах запретили скрывать лицо В Нидерландах официально запретили появление в общественных местах - в одежде, скрывающей лицо, в том числе в мусульманских головных уборах - бурках и никабах.

Происшествия В Белом море пропали десять туристов из Петербурга В Белом море на территории Карелии пропала группа туристов из Санкт-Петербурга.