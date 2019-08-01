Экономика

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»Коммерсантъ 01:36

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Забайкалье будет создана территория опережающего развития (ТОР). Соответствующее постановление уже подписано, сказал премьер на совещании об основных мерах по развитию Забайкальского края.
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с чего всё началось

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.
ТАСС01:31

Подробнее о событии

Медведев заявил о создании территории опережающего развития «Забайкалье»

Ведомости03:15

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

РБК02:18

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Интерфакс - Россия01:16

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

ТАСС01:31

Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»

Газета.Ru01:24

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Известия01:18

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Коммерсантъ01:36
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Происшествия

На Урале вынесли приговор бросившей младенца в ящике на дороге матери

В Челябинской области суд признал виновной в причинении смерти по неосторожности 35-летнюю женщину, оставившую мертвого новорожденного в деревянном ящике на обочине дороге в селе Бердяуш.
Обновлено в 07:36
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту видеокамер на дорогах

Госавтоинспекция МВД России выложила на своем сайте карту с подробным месторасположением камер на дорогах страны.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Путин поддержал проект создания Национального космического центра

Российский президент Владимир Путин заявил, что поддерживает проект создания в стране Национального космического центра.
Обновлено в 08:03
Происшествия

На Украине разбили памятники погибшим в Донбассе военным

В городе Новоград-Волынский Житомирской области Украины неизвестные вандалы повредили памятники военнослужащим, погибшим в ходе вооруженного конфликта в Донбассе.
Обновлено в 08:29
Космос

Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады

Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

Обновлено в 06:42
Здоровье

Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства

Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Политика

МИД России высказался о гибели российских журналистов в ЦАР

Погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году российские журналисты получили туристические визы, введя в заблуждение официальные органы власти.
Обновлено в 08:36
Общество

Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.
Обновлено в 06:20
Политика

Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми

В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

В Москве задержали пять человек по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 07:06
Политика

Роскомнадзор готовит ответ на решение Ofcom по RT

Роскомнадзор готовит поправки в законы для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за рубежом, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 08:09
Политика

Порошенко назвал себя автором минских соглашений

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Технологии

В России запатентовано мультикалиберное модульное стрелковое оружие

Ранее «Профиль» писал, что в России создали новую систему управления стрелковым оружием.
Обновлено в 08:08
Футбол

Тульский «Арсенал» вылетел в Баку на матч с «Нефтчи»

Обновлено вчера в 05:14
Армия и оружие

В Сибирь для тушения пожаров перебросили десять военных самолетов

Минобороны России перебросило в Сибирь десять самолетов Ил-76 для борьбы с масштабными лесными пожарами, доложил в четверг министру обороны Сергею Шойгу его зам Дмитрий Булгаков из Красноярского края.
Обновлено в 05:52
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В МИД Финляндии пояснили, что максимально оттянули срок ужесточения требований к документам россиян для шенгенской визы, чтобы постараться не затронуть массовый сезон отпусков.
Обновлено в 08:43
Авто

Представлены изображения обновленного УАЗ 469

УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Авто

Компания из России построит электрокар за 1,5 миллиона рублей

Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Четыре страны НАТО прислали наблюдателей на армейские игры АрМИ-2019

Выступая на селекторном совещании, глава военного ведомства заявил, что четыре страны блока НАТО, а именно США, Франция, Турция и Словакия прислали своих наблюдателей на стартующие 3 августа международные армейские игры.
Обновлено в 06:56
Баскетбол

Ланге уйдет с поста главного тренера женской сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о том, что Олаф Ланге покинет пост главного тренера женской сборной России.
Обновлено в 05:08
Общество

В Нидерландах запретили скрывать лицо

В Нидерландах официально запретили появление в общественных местах - в одежде, скрывающей лицо, в том числе в мусульманских головных уборах - бурках и никабах.
Обновлено в 04:48
Кино

Киану Ривз станет главным злодеем во втором спин-оффе «Форсажа»

Обновлено в 07:30
Происшествия

В Белом море пропали десять туристов из Петербурга

В Белом море на территории Карелии пропала группа туристов из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:43
Авто

Названа стартовая цена на новый Suzuki Jimny в России

Накануне японцы рассказали о российских комплектациях Suzuki Jimny нового, четвертого по счету поколения.
Обновлено вчера в 06:43
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