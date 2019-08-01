Экономика

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»Известия 01:18

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ о создании территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье». Об этом он заявил на совещании о развитии Забайкальского края в четверг, 1 августа.
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с чего всё началось

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.
ТАСС01:31

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Медведев: Ключевой проект Забайкалья – Удоканское месторождение меди

REGNUM06:01

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

РБК02:18

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Известия01:18

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Коммерсантъ01:36

Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»

Газета.Ru01:24

Медведев утвердил создание ТОР «Забайкалье»

Телеканал 360°01:59

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Интерфакс - Россия01:16
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Общество

На Кольцевой линии метро решили достроить станцию «Суворовская»

Обновлено в 03:19
Общество

Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами

Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
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Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров

Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Актрису Чурикову выписали из больницы

Обновлено в 05:20
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия

На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги

Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:13
Политика

В США сообщили о смерти сына Бен Ладена

Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве

Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:00
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой

Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
Обновлено вчера в 12:28
Футбол

«Уфа» объявила об уходе Засеева, который переходит в «Аланию»

Полузащитник Уфы Азамат Засеев продолжит карьеру в Алании, сообщает официальный сайт клуба премьер-лиги.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Минобороны поднимет в полтора раза оклады ряду категорий контрактников

С 1 сентября некоторые военнослужащие-контрактники будут получать 50-процентную надбавку к ежемесячному денежному содержанию, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:10
Авто

Стартовали продажи нового Suzuki Jimny

Внедорожник Suzuki Jimny будет представлен в России в двух комплектациях по цене от 1 359 000 до 1 569 000 рублей.
Обновлено в 05:34
Футбол

Стала известна зарплата чемпиона мира в «Спартаке»

Обновлено в 06:19
Политика

Глава МИД ФРГ призвал Россию и США продлить ДСНВ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и США должны поддержать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Обновлено в 05:48
Общество

Алексиевич совершила каминг-аут

Обновлено в 04:05
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика

США ввели санкции против главы МИД Ирана

В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено вчера в 16:33
Общество

Судья КС вступился за дачников в споре о сносе домов

Судья Конституционного суда (КС) и член президентского Совета по кодификации гражданского законодательства Гадис Гаджиев предложил внести поправки в Земельный кодекс о взыскании компенсаций за массовый снос дач, более 30 лет расположенных в защитных зонах магистральных трубопроводов.
Обновлено в 05:14
Политика

Ляшко и Кличко защитят Украину от «зеленой чумы»

В своем видеообращении, размещенном в "Фейсбуке", Ляшко сообщает, что предложил ему объединиться для того, "чтобы остановить наступление зеленой чумы на самоуправление Киева и захват Украины".
Обновлено в 06:37
Транспорт

Составлен рейтинг городов с самыми плохими дорогами

Обновлено в 06:41
Здоровье

Медики назвали первый признак алкоголизма

Дрожь в руках и во всем теле после употребления спиртного специалисты назвали первым признаком развивающегося алкоголизма.
Обновлено вчера в 13:53
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Ирина Шейк призналась в любви своему другу-итальянцу

Шейк трогательно поздравила своего друга в соцсети.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

Минобороны России испытало интернет для военных

Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Общество

В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка

Обновлено в 06:24
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Вышел трейлер постапокалиптической игры Collapsed

Обновлено в 06:30
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