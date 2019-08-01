Экономика
Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»Известия 01:18
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ о создании территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье». Об этом он заявил на совещании о развитии Забайкальского края в четверг, 1 августа.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.ТАСС01:31
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Актрису Чурикову выписали из больницы
Обновлено в 05:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия
На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги
Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:13
Политика
В США сообщили о смерти сына Бен Ладена
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой
Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:00
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой
Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
Обновлено вчера в 12:28
Футбол
«Уфа» объявила об уходе Засеева, который переходит в «Аланию»
Полузащитник Уфы Азамат Засеев продолжит карьеру в Алании, сообщает официальный сайт клуба премьер-лиги.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Минобороны поднимет в полтора раза оклады ряду категорий контрактников
С 1 сентября некоторые военнослужащие-контрактники будут получать 50-процентную надбавку к ежемесячному денежному содержанию, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:10
Авто
Стартовали продажи нового Suzuki Jimny
Внедорожник Suzuki Jimny будет представлен в России в двух комплектациях по цене от 1 359 000 до 1 569 000 рублей.
Обновлено в 05:34
Футбол
Стала известна зарплата чемпиона мира в «Спартаке»
Обновлено в 06:19
Политика
Глава МИД ФРГ призвал Россию и США продлить ДСНВ
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и США должны поддержать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Обновлено в 05:48
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Судья КС вступился за дачников в споре о сносе домов
Судья Конституционного суда (КС) и член президентского Совета по кодификации гражданского законодательства Гадис Гаджиев предложил внести поправки в Земельный кодекс о взыскании компенсаций за массовый снос дач, более 30 лет расположенных в защитных зонах магистральных трубопроводов.
Обновлено в 05:14
Политика
Ляшко и Кличко защитят Украину от «зеленой чумы»
В своем видеообращении, размещенном в "Фейсбуке", Ляшко сообщает, что предложил ему объединиться для того, "чтобы остановить наступление зеленой чумы на самоуправление Киева и захват Украины".
Обновлено в 06:37
Транспорт
Составлен рейтинг городов с самыми плохими дорогами
Обновлено в 06:41
Здоровье
Медики назвали первый признак алкоголизма
Дрожь в руках и во всем теле после употребления спиртного специалисты назвали первым признаком развивающегося алкоголизма.
Обновлено вчера в 13:53
Шоу-бизнес
Ирина Шейк призналась в любви своему другу-итальянцу
Шейк трогательно поздравила своего друга в соцсети.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Минобороны России испытало интернет для военных
Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Общество
В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка
Обновлено в 06:24
Игры
Вышел трейлер постапокалиптической игры Collapsed
Обновлено в 06:30