Экономика

Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»Газета.Ru 01:24

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС. Он подписал постановление, согласно которому там будут реализованы 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.
ТАСС01:31

Подробнее о событии

Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»

Газета.Ru01:24

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

РБК02:18

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Коммерсантъ01:36

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

ТАСС01:31

Медведев заявил о создании территории опережающего развития «Забайкалье»

Ведомости03:15

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Известия01:18

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Интерфакс - Россия01:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
Авто

Toyota Land Cruiser превратили в эпичный внедорожник

Обновлено в 00:44
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки

Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Гаджеты

Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон

Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada

С 1 августа текущего года российская компания «АвтоВАЗ» подняла рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 03:21
Общество

Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн

Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Политика

Ляшко и Кличко объединились против «зеленой чумы»

Обновлено в 05:29
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Татарстане

Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу второго подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 05:07
Общество

«Росконтроль» назвал некачественную «Русскую» колбасу

В экспертизе «Росконтроля» участвовала «Русская» колбаса под торговыми марками «Малаховский», «Царицыно», «Велком», «Окраина» и «МясновЪ».
Обновлено в 04:00
Футбол

Кевин Кураньи: «РПЛ выиграет от перехода Шюррле в „Спартак“»

Обновлено в 05:24
Экономика

Новый класс заёмщиков выявлен в России

Новый класс заёмщиков, условно называемых «маргиналами», формируется в России.
Обновлено вчера в 21:12
Технологии

Андрей Устюжанин: нужно научить алгоритм решать задачи «медленного мозга»

Сегодня ИИ уже успешно применяется во многих областях – но до сих пор не может справиться с задачами, которые под силу мозгу ребенка.
Обновлено в 05:34
Политика

МИД РФ разъяснил ситуацию с выдачей виз для педагогов из США

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля The New York Times опубликовала статью, в которой заявила о невыдаче виз 30 педагогам англо-американской школы в Москве.
Обновлено в 05:22
Общество

Последний день июля стал самым холодным в Москве за 70 лет

Последний день июля в Москве стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Healthy Food сообщила первые итоги проверки еды из автоматов

Основатель сети Healthy food, специализирующейся на продажах продуктов здорового питания в кафе и вендинговых автоматах, Дмитрий Пронин на своей странице в Facebook сообщил, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции сети, расследование Роспотребнадзора при этом продолжается.
Обновлено в 04:41
Политика

МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Актрису Инну Чурикову выписали из больницы

Актриса Инна Чурикова выписана из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель США

Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

На трассе Омской области после столкновения сгорел автомобиль

Обновлено в 03:37
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Экономика

Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма

Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35
Общество

Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача

В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Транспорт

Названы города России с самыми плохими дорогами

Россияне считают, что худшие в стране дороги — в Челябинске, Махачкале и Омске.
Обновлено в 05:23
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли хочет от нее сбежать

Дочь Анджелины Джоли хочет от нее сбежать 13-летняя дочь Анджелины Джоли Шайло хочет жить с отцом.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

В Сибирь для тушения пожаров перебросили десять военных самолетов

Минобороны России перебросило в Сибирь десять самолетов Ил-76 для борьбы с масштабными лесными пожарами, доложил в четверг министру обороны Сергею Шойгу его зам Дмитрий Булгаков из Красноярского края.
Обновлено в 05:52
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» просмотрели на YouTube 4 млрд раз

Достижения серии "Маша плюс каша" были отмечены Книгой рекордов Гиннеса, куда эпизод попал как самый просматриваемый мультфильм на YouTube.
Обновлено в 01:01
Политика

Порошенко: «Медведчук при мне голову не мог поднять»

Порошенко добавил, что при нём «пророссийские» силы на Украине, и в частности председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, не могли свободно вести политическую деятельность.
Обновлено в 03:11
ещё по теме
Главное