Экономика

Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»Газета.Ru 01:24

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС. Он подписал постановление, согласно которому там будут реализованы 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд руб.
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Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.
ТАСС01:31

Подробнее о событии

Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»

Газета.Ru01:24

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

РБК02:18

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Коммерсантъ01:36

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

ТАСС01:31

Медведев заявил о создании территории опережающего развития «Забайкалье»

Ведомости03:15

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Известия01:18

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Интерфакс - Россия01:16
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Происшествия

Летевший в Иркутск самолет экстренно сел в Красноярске из-за дыма

Самолет авиакомпании S7 Airlines, совершавший рейс Москва — Иркутск, был вынужден сделать внеплановую посадку в аэропорту Красноярска.
Обновлено вчера в 19:24
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Экономика

Вступил в силу закон об ипотечных каникулах

Россияне получили право на ипотечные каникулы. Соответствующий закон вступил в силу в среду, 31 июля.
Обновлено 30 июля в 22:27
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель США

Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Обновлено вчера в 22:00
Политика

В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 02:36
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика

Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17

Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Немецкий специалист по лесным пожарам сказал, нужно ли тушить Сибирь

Ведущий немецкий специалист по пожарам в России, руководитель Центра глобального мониторинга пожаров во Фрайбурге Йоханн Георг Гольдаммер рассказал, стоит ли тушить пожары в Сибири.
Обновлено в 04:25
Общество

Последний день июля стал самым холодным в Москве за 70 лет

Последний день июля в Москве стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Обновлено в 01:22
Авто

Haval вложит более 42 млрд рублей в производство в России

Обновлено в 01:44
Общество

Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»

Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие

Минобороны России испытало интернет для военных

Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Экономика

«Норникель» в первой половине 2019 года увеличил выпуск меди на 9%

Объём производства меди предприятиями «Норникеля» в первом полугодии 2019 года составил 251 тыс. тонн, что на 9% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года.
Обновлено в 01:21
Гаджеты

Xiaomi Mi 9T Pro поступит в продажу в Европе в середине августа

Ожидалось, что смартфоны Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro поступят в продажу в Европе одновременно, но на официальном мероприятии 12 июня дебютировала только младшая модель.
Обновлено вчера в 23:52
ЖКХ

На Украине из-за долгов отключили воду жителям Лисичанска

В украинском городе Лисичанске Луганской области из-за задолженности отключили электроснабжение местной насосной станции.
Обновлено в 05:23
Политика

Ляшко и Кличко объединились против «зеленой чумы»

Обновлено в 05:29
Политика

МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено вчера в 09:36
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Экономика

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»

Обновлено в 03:01
Футбол

Салах, Мане и Фирмино могут пропустить Суперкубок Англии

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о кадровых проблемах команды в преддверии матча за Суперкубок Англии с "Манчестер Сити".
Обновлено в 01:31
Общество

Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн

Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Баскетбол

Ланге уйдет с поста главного тренера женской сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о том, что Олаф Ланге покинет пост главного тренера женской сборной России.
Обновлено в 05:08
Единоборства

Нурмагомедов рассказал о спортивной мотивации перед боем с Порье

Обновлено в 03:18
Кино

Питт и ДиКаприо будут выдвинуты на «Оскар» в разных номинациях

Обновлено в 03:31
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Игры

Похоже, 27 августа Hunt: Showdown выйдет в Epic Games Store

Обновлено 30 июля в 12:17
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