Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС. Он подписал постановление, согласно которому там будут реализованы 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд руб.

Происшествия Летевший в Иркутск самолет экстренно сел в Красноярске из-за дыма Самолет авиакомпании S7 Airlines, совершавший рейс Москва — Иркутск, был вынужден сделать внеплановую посадку в аэропорту Красноярска.

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.

Экономика Вступил в силу закон об ипотечных каникулах Россияне получили право на ипотечные каникулы. Соответствующий закон вступил в силу в среду, 31 июля.

Общество Школьная задача по математике вызвала споры в Сети Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Происшествия Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

Политика Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17 Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.

Политика Немецкий специалист по лесным пожарам сказал, нужно ли тушить Сибирь Ведущий немецкий специалист по пожарам в России, руководитель Центра глобального мониторинга пожаров во Фрайбурге Йоханн Георг Гольдаммер рассказал, стоит ли тушить пожары в Сибири.

Общество Последний день июля стал самым холодным в Москве за 70 лет Последний день июля в Москве стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Общество Алибасов передумал судиться с производителем «Крота» Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».

Армия и оружие Минобороны России испытало интернет для военных Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.

Экономика «Норникель» в первой половине 2019 года увеличил выпуск меди на 9% Объём производства меди предприятиями «Норникеля» в первом полугодии 2019 года составил 251 тыс. тонн, что на 9% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года.

Гаджеты Xiaomi Mi 9T Pro поступит в продажу в Европе в середине августа Ожидалось, что смартфоны Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro поступят в продажу в Европе одновременно, но на официальном мероприятии 12 июня дебютировала только младшая модель.

ЖКХ На Украине из-за долгов отключили воду жителям Лисичанска В украинском городе Лисичанске Луганской области из-за задолженности отключили электроснабжение местной насосной станции.

Политика МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Футбол Салах, Мане и Фирмино могут пропустить Суперкубок Англии Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о кадровых проблемах команды в преддверии матча за Суперкубок Англии с "Манчестер Сити".

Общество Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.

Баскетбол Ланге уйдет с поста главного тренера женской сборной России Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о том, что Олаф Ланге покинет пост главного тренера женской сборной России.

Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек 80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.