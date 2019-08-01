Экономика

Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»Газета.Ru 01:24

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС. Он подписал постановление, согласно которому там будут реализованы 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд руб.
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Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.
ТАСС01:31

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Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»

Газета.Ru01:24

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

РБК02:18

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Коммерсантъ01:36

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

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Медведев заявил о создании территории опережающего развития «Забайкалье»

Ведомости03:15

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Известия01:18

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Интерфакс - Россия01:16
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Режиссер Бродвея Харольд Принс умер на 92-м году жизни

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