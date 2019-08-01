Экономика
Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»Газета.Ru 01:24
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС. Он подписал постановление, согласно которому там будут реализованы 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд руб.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.ТАСС01:31
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Константин Толкачев, спикер Курултая РБ, обеспокоен проблемой, связанной со снижением рождаемости в Республике Башкортостан.
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Бронзовая призерка Олимпийских игр фигуристка Эшли Вагнер обвинила погибшего партнера по сборной США Джона Кафлина в сексуальных домогательствах.
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С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
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Германия отказалась выплачивать Польше репарации
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт.
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«Газпром» увеличил добычу до восьмилетнего рекорда
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Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза
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