Экономика

Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»Газета.Ru 01:24

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС. Он подписал постановление, согласно которому там будут реализованы 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд руб.
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Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.
ТАСС01:31

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Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»

Газета.Ru01:24

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

РБК02:18

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Коммерсантъ01:36

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

ТАСС01:31

Медведев заявил о создании территории опережающего развития «Забайкалье»

Ведомости03:15

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Известия01:18

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Интерфакс - Россия01:16
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 11:44, Ашберн
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Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.
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Российская телеведущая и фотомодель Алена Водонаева посетовала на "злые лица" соотечественников.
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Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 31 июля в ходе телефонного разговора обсудили не только природные пожары в Сибири, но и вопросы двусторонней торговли.
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Водитель автомобиля Kia Sportage от полученных травм скончался на месте ДТП. Госпитализация потребовалась водителю УАЗа.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
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Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон

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Авто

Названа стартовая цена на новый Suzuki Jimny в России

Накануне японцы рассказали о российских комплектациях Suzuki Jimny нового, четвертого по счету поколения.
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Общество

В Башкирии могут ввести налог на бездетность

Константин Толкачев, спикер Курултая РБ, обеспокоен проблемой, связанной со снижением рождаемости в Республике Башкортостан.
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Спорт

Американская фигуристка обвинила партнера по сборной в домогательствах

Бронзовая призерка Олимпийских игр фигуристка Эшли Вагнер обвинила погибшего партнера по сборной США Джона Кафлина в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 11:21
Экономика

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С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
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Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
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Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
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Захарова назвала выход США из ДРСМД серьезной ошибкой

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Киноафиша: спин-офф «Форсажа» уходит в отрыв

За одним исключением — искрометного и драйвового спин-оффа «Форсажа», в котором правят бал Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
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Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Политика

Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
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Компания Lenovo вернулась в Россию с четырьмя недорогими смартфонами

Известный производитель электроники покажет на рынке четыре недорогих смартфона моделей S5 Pro, K5 Pro, K9 и A5, новинки имеют различные характеристики и стоимость.
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Футбол

Шюррле провел первую тренировку в составе «Спартака»

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Обновлено в 10:46
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Футбол

Экс-игрок «Сент-Этьена» раскритиковал переход Кабеллы в ФК «Краснодар»

Обновлено в 09:39
Экономика

Газпром на 71% завершил строительство «Северного потока — 2»

В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.
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Политика

Германия отказалась выплачивать Польше репарации

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Обновлено в 07:37
Политика

МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР

МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 08:22
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«Газпром» увеличил добычу до восьмилетнего рекорда

За семь месяцев 2019 года, с января по июль, «Газпром» добыл 294,5 млрд куб. м газа.
Обновлено в 11:20
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза

Обновлено в 09:37
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