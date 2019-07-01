Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.

Политика Чехия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний Власти Чехии отменили ограничения на полеты российских авиакомпаний. Однако такая мера будет действовать только до 7 июля.

Общество Власти Иркутской области оказались не в курсе приближения паводка Губернатор пострадавшей от наводнения Иркутской области Сергей Левченко обвинил оперативные службы в том, что те не проинформировали власти региона о повышении уровня воды, сообщает во вторник, 2 июля, ТАСС.

Культура Концерт Катамадзе в Москве не отменен Концерт грузинской исполнительницы Нино Катамадзе в Москве, назначенный на 27 марта 2020 года, не отменен, сообщили в пресс-службе концертного зала Vegas City Hall, где планируется выступление.

Происшествия Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Общество Обнародовано скандальное расследование Голунова Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.

Гаджеты Samsung вернула себе лидерство на российском рынке смартфонов Во II квартале 2019 года, по данным специализированных электронных магазинов, смартфоны Samsung выбились на первые места по продажам в денежном и в количественном выражении.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова выбрала место для родов «Роды запланированы на начало сентября и пройдут в одной из лучших клиник в Москве», — сообщили в окружении Решетовой.

Происшествия Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.

Баскетбол Баскетбольный ЦСКА подписал центрового сборной Германии Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с центровым Йоханнесом Фойгтманном.

Происшествия Выжившему участнику банды ГТА добавили 20 лет к пожизненному Московский областной суд вынес приговор Хазратхону Додохонову — единственному выжившему после попытки побега участнику банды ГТА.

Энергетика Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.

Политика Россия и Грузия могут обсудить отношения на полях Женевской встречи Женевские встречи по безопасности на Южном Кавказе посвящены исключительно отношениям Абхазии, Южной Осетии и Грузии.

Происшествия Из-за пожара в отеле на Майорке эвакуировали более 800 человек Пожар произошел в одном из отелей на Майорке, более 800 человек были эвакуированы, десятки получили отравление угарным газом.

Футбол Главный тренер сборной Бразилии рассказал, можно ли закрыть Месси Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о нюансах предстоящего матча с Аргентиной в полуфинале Кубка Америки.

Происшествия В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".

Авто Обновленный BMW X6 показали до премьеры Обновленный кроссовер BMW X6, который должен поступить на авторынок только в этом году рассекретили до старта продаж.

Политика Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Происшествия В турецком порту взорвался итальянский танкер В турецком порту Алиага (Измир) произошел взрыв и пожар на итальянском танкере Synzania.

Политика Киев намерен силой вернуть Крым под юрисдикцию Украины Ранее член партии нового лидера нации Владимира Зеленского "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что Киеву нужно $300 млрд, чтобы восстановить Донбасс.