Экономика
Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущихRT на русском вчера в 12:31
Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
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Специальная информационная система позволяет учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования и целый ряд других факторов.
— Дмитрий Медведев, российский политикАфиша Daily вчера в 16:17
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Авто
«Автостат» назвал десять самых доступных по цене автомобилей в России
Список самых доступных автомобилей в России возглавила Lada Granta со средней ценой 552,9 тыс. руб. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 03:49
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Транспорт
Источник назвал причину отмены рейсов в Чехию
Во вторник стало известно, что "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за аннулирования чешскими властями ранее выданных разрешений на полеты.
Обновлено в 03:22
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 02:18
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Грузия отозвала своего посла с Украины
Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Общество
В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость
Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко считает, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за жесткие слова в адрес местной жительницы.
Обновлено в 04:13
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено вчера в 10:28
Технологии
МТС привлечет к 5G стартапы
Инкубатор для стартапов в сфере 5G запускает в Москве МТС.
Обновлено в 03:40
Политика
Трамп повторно предупредил Иран о возможном ударе США
Ранее Трамп заявлял о военном ударе по Ирану, после того как в прошлом месяце был сбит беспилотник США вблизи границы с Ираном.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Чебоксарах полуторагодовалая девочка упала в канализационный колодец
Девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев провалилась в канализационный колодец у подъезда своего дома.
Обновлено в 04:21
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Экономика
Более 4 трлн рублей вложено в незавершенные стройки из бюджета РФ
В ведомстве добавили, что на государственные стройки, которые были приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4,3 тыс. объектов), направлено 260 млрд рублей.
Обновлено в 01:05
Кино
Названы претенденты на роль Элвиса Пресли
Обновлено в 03:50
Экономика
Казанский молочный комбинат открылся после модернизации
В открытии Казанского молочного комбината (агрохолдинг «КОМОС ГРУПП») принял участие Президент РТ Русатм Минниханов, сообщает Татар-информ.
Обновлено в 03:28
Гаджеты
Камерофоны Xiaomi CC9 и CC9e окажутся дешевле, чем ожидалось
Судя по данным, которые опубликовал инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma), Xiaomi CC9 может оказаться гораздо дешевле, чем ожидалось.
Обновлено в 01:13
Происшествия
У экс-прокурора Пермского края нашли 500 миллионов рублей
Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», во время обысков у экс-прокурора обнаружили 50 млн рублей, еще более 70 млн нашли в арендованной банковской ячейке.
Обновлено в 04:01
Политика
Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России»
Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.
Обновлено 30 июня в 23:53
Политика
Родственник Вексельберга обвинил США в нарушении Конституции
Господин Интратер считает, что американские власти нарушили четвертую поправку к Конституции США (она устанавливает право на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов).
Обновлено в 03:19
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Камуфляж и шпионаж»
Премьера мультфильма «Камуфляж и шпионаж» в российских кинотеатрах намечена на 6 января 2020 года.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына
Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено 30 июня в 08:07
Армия и оружие
CNBC оценил возможные масштабы производства ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:54
Общество
Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля
Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Обновлено в 03:54
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
Кино
Российский режиссер вошел в список членов Американской киноакадемии
Российский режиссер Сергей Дворцевой вошел в список членов Американской киноакадемии, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 04:20
Политика
Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ
Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Гаджеты
Объявлена дата официальной премьеры Samsung Galaxy Note 10
В первом официальном тизерном ролике о смартфоне Samsung Galaxy Note 10 раскрыта дата его презентации.
Обновлено в 03:36