Экономика
Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущихRT на русском вчера в 12:31
Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
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Экономика
В Казани после модернизации открылся молочный комбинат
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре
Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.
Обновлено в 01:00
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
2 июля «Аэрофлот» отменил несколько рейсов Москва — Прага из-за решения Чехии аннулировать выданные разрешения на выполнение полётов.
Обновлено в 04:30
Общество
В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Продюсер Бари Алибасов не явился на съемки телепрограммы «На самом деле» на Первом канале и сорвал эфир.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Суд в Австрии продлил арест подозреваемого в шпионаже в пользу России
Земельный суд Зальцбурга оставил под арестом отставного австрийского полковника, подозреваемого в разведдеятельности в пользу России, вновь продлив его содержание под стражей, сообщил во вторник РИА Новости представитель суда Андреас Визауэр.
Обновлено в 02:09
Экономика
Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию
ТАСС/ Полномочия генерального директора "Транснефть-Дружба" Игоря Павлова были прекращены с 24 июня, следует из списка аффилированных лиц "Транснефти".
Обновлено в 03:56
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 02:18
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Космос
Тайны сверхмассивных черных дыр: ученые расшифровывают их историю
За последние несколько десятков лет сверхмощные черные дыры, в миллиарды раз более мощные, чем Солнце, учеными обнаружены в пределах 800 миллионов лет после Большого взрыва.
Обновлено 29 июня в 03:22
Армия и оружие
Российская ядерная «Булава» оказалась мазилой
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Калининграде задержали врача по обвинению в убийстве младенца
Реаниматолог получила обвинения в убийстве и, по версии следствия, сделала это по указанию своего начальника, исполняющей обязанности главврача Елены Белой.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника
Обновлено вчера в 14:08
Футбол
В УЕФА прокомментировали идею объединить РПЛ и иностранные клубы
В организации, слова которой приводит «РБК-Спорт», отметили, что любая подобная идея или предложение будут обсуждаться УЕФА только в случае их представления национальными ассоциациями, их клубами и лигами, так как это может стать стратегическим событием в некоторых европейских регионах.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Увезут и изнасилуют: почему садиться в такси небезопасно
На сутки в сексуальное рабство 24 июня 2019 года 21-летняя жительница Санкт-Петербурга села в машину к таксисту, который представился Игорем.
Обновлено 29 июня в 08:37
Космос
К Земле движутся четыре опасных астероида
Ученые заявили о четырех опасных астероидах, которые движутся к Земле и могут столкнуться с нашей планетой.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы
Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Шоу-бизнес
34-летняя модель Саша Пивоварова ждет второго ребенка
Российская модель Саша Пивоварова заявила о второй беременности в инстаграме.
Обновлено в 04:10
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Происшествия
Хорошавин этапирован из хабаровской колонии обратно в СИЗО на Сахалин
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, приговоренный к 13 годам тюрьмы по делу о коррупции и этапированный неделю назад из следственного изолятора Южно-Сахалинска в колонию строгого режима в Хабаровском крае, вернулся обратно на остров в СИЗО, сообщил во вторник ТАСС его адвокат Евгений Балабас.
Обновлено в 04:21
Политика
В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России
Ущерб экономики Грузии от введенного временного запрета на полеты из России и снижения турпотока может достичь 2,5 млрд лари.
Обновлено в 04:40
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой
Председатель делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИДа страны Павлом Климкиным из-за ноты России по задержанным морякам, назвал главу государства невеждой.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу
Обновлено вчера в 14:32
Экономика
С 1 июля в России выросли тарифы ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля выросла на 2,4%. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 04:27
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09