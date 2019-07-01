Экономика
Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущихRT на русском вчера в 12:31
Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
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Политика
Си Цзиньпин призвал Трампа смягчить санкции против КНДР
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал американского президента Дональда Трампа проявить гибкость и своевременно смягчить санкции в отношении КНДР.
Обновлено в 05:47
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Транспорт
Компании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию
Со 2 июля авиаперевозчики «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию.
Обновлено в 02:00
Общество
В России сменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в стране начинают действовать новые правила продажи молочных продуктов – теперь натуральная продукция будет визуально иначе выглядеть.
Обновлено вчера в 01:41
Общество
Липчане получили ключи от новых квартир
Сершей Степашин поздравил липчан с получением новых квартир и напомнил о том, что в России из негодных для жизни условий предстоит переселить около миллиона человек.
Обновлено в 05:03
Общество
В Госдуме призвали красноярского губернатора ответить за свои слова
Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за свои грубые слова в адрес местной жительницы.
Обновлено в 04:46
Авто
Презентована лимитированная спецверсия Renault Duster Black Collector
Будут ли продавать в России Renault Duster Black Collector - пока неизвестно.
Обновлено вчера в 13:28
Транспорт
В метро Москвы произошел сбой в автоматах по продаже билетов
В Московском метрополитене не работают автоматы по продаже билетов.
Обновлено в 05:09
Общество
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено вчера в 18:54
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Происшествия
Два волонтера ранены в результате обстрела в Донецкой области Украины
Двое медиков-волонтеров получили пулевые ранения в результате обстрела в Донецкой области Украины.
Обновлено в 05:46
Теннис
Зверев проиграл в первом круге Уимблдона
Немец Александр Зверев проиграл в первом круге в Уимблдоне.
Обновлено вчера в 13:24
Армия и оружие
Минобороны РФ планирует закупить бронированные пикапы «Есаул»
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой
Председатель делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИДа страны Павлом Климкиным из-за ноты России по задержанным морякам, назвал главу государства невеждой.
Обновлено в 04:57
Футбол
«МЮ» перебил предложение «Манчестер Сити» по трансферу Гарри Магуайра
Ранее сообщалось, что на 26-летнего защитника также претендует чемпион Англии – «Манчестер Сити», который готов заплатить за его трансфер 60 млн евро.
Обновлено в 05:45
Путешествия
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Возле аэропорта Пулково нашли 150 боеприпасов времен ВОВ
В Санкт-Петербурге возле аэропорта Пулково обнаружили 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Обновлено в 04:17
Экономика
Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»
Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный" (до 2014 года - "Восточный экспресс банк").
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев рассказал, что лечился от депрессии алкоголем
Российский певец Валерий Леонтьев рассказал в интервью журналу "Собеседник", что лечился от депрессии алкоголем.
Обновлено вчера в 04:29
Космос
К Земле движутся четыре опасных астероида
Ученые заявили о четырех опасных астероидах, которые движутся к Земле и могут столкнуться с нашей планетой.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы
Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Авто
Топ-10 самых дорогих машин на российском рынке возглавил Порше 911 GT
Эксперты аналитического агентства Автостат составили топ-10 самых дорогих машин, официально продающихся в России.
Обновлено в 03:09
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Авто
Honda раскрыла характеристики первого серийного электрокара
Компания Honda раскрыла некоторые технические характеристики своего первого серийного электрокара — Honda e. Автомобиль получит электродвигатель, который установят на задней оси.
Обновлено в 05:01
Хоккей
Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом
Обновлено вчера в 16:01