Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов. Об этом на совещании с правительством заявил премьер Дмитрий Медведев, расшифровку его речи опубликовала пресс-служба правительства.

Общество На портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля Например, ведение единого реестра, по которому можно будет проверить онлайн всю историю регистрационных действий, то есть полный трекинг владения автомобилем.

Политика Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Политика Гройсман записал прощальное видеообращение Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.

Баскетбол Сборная России разгромила Испанию в товарищеском матче В рамках подготовки россияне провели товарищеский матч со сборной Испании.

Политика Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.

Здоровье В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.

Общество Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.

Происшествия Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле под Курском В Курской области самолет Ан-2 вынужденно совершил жесткую посадку в поле. Инцидент произошел около поселка Селекционный.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Армия и оружие США назвали условие для возвращения Турции в программу F-35 США не включат Турцию в программу создания F-35 даже если она не будет эксплуатировать С-400. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

Происшествия Носорог напал на автомобиль в природном парке в Германии Разъяренный носорог напал и опрокинул автомобиль смотрительницы за животными в природном парке в Германии, сообщает газета Bild.

Армия и оружие Опубликовано видео воздушного боя пилотажных групп ВКС Элементы воздушного маневренного боя показали группы ВКС «Соколы России» и «Стрижи» на авиашоу МАКС-2019, 28 августа передает телеканал «Звезда».

Армия и оружие Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Политика Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Армия и оружие Герасимов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым.

Энергетика Чистая прибыль «Лукойла» за I полугодие выросла на 19,6% Чистая прибыль "Лукойла" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года, относящаяся к акционерам, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 19,6%, до 330,48 млрд рублей.