Экономика
РБКМедведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России
Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов. Об этом на совещании с правительством заявил премьер Дмитрий Медведев, расшифровку его речи опубликовала пресс-служба правительства.
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Происшествия
«Красное Сормово» раскрыло детали ЧП на судоверфи в Нижнем Новгороде
Возгорание на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошло 28 августа в 8:23 утра.
РБК 09:11
Экономика
МВД поддержало блокировку на 30 дней подозрительных банковских карт
МВД России одобрило инициативу банков блокировать операции по картам при позозрении в мошенничестве на более длительный срок, чем сейчас предусмотрено законом, сообщает РБК со ссылкой на участников совещания в Ассоциации банков «Россия» по вопросам защиты средств банковских клиентов.
Примечания 02:20
Армия и оружие
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителей F-35
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Китай в краже технологий американских самолётов F-35 для своего истребителя пятого поколения.
RT на русском 09:13
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
Утро.ru 12:25
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
Среднесуточный рацион россиянина состоит из 70 г белков, 108,6 г жиров и 335,4 г углеводов.
РБК 03:38
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
В Киеве освободили Кирилла Вышинского
Lenta.ru 04:55
Политика
Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными
Захарова отметила, что решение о введении нового пакета санкций принято с целью "нанести ущерб финансовому сектору и высокотехнологичным отраслям экономики", однако РФ "не раз уже доказывала устойчивость к подобным внешним ограничениям".
ТАСС 09:22
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Космос
Робот «Федор» извинился за то, что долго добирался до МКС
В Twitter человекоподобного робота "Федора", находящегося на пристыковавшемся утром 27 августа к Международной космической станции (МКС) корабле "Союз МС-14", появилась запись, в которой он извинился за задержку на своем пути к станции, пояснив, что застрял в пробке, однако уже готов к продолжению работы, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 01:44
Игры
Компания LCG Entertainment выкупила студию Telltale Games
Студия прекратила работу над The Wolf Among Us 2, игрой по мотивам сериала «Очень странные дела», а права на финальный сезон The Walking Dead выкупила Skybound Entertainment.
Мир фантастики 10:43
Происшествия
Носорог напал на автомобиль в природном парке в Германии
Разъяренный носорог напал и опрокинул автомобиль смотрительницы за животными в природном парке в Германии, сообщает газета Bild.
REGNUM вчера в 19:58
Интернет
Telegram начнёт публичное тестирование своего блокчейна 1 сентября
Команда Дурова обещала, что TON будет обрабатывать транзакции намного быстрее самых распространённых сегодня блокчейнов Bitcoin и Ethereum и даже сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard.
Московский Комсомолец 07:37
Политика
В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами
Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука 08:07
Происшествия
По делу об обрушении здания в Новосибирске задержаны три человека
Следователи задержали трёх человек в рамках уголовного дела об обрушении стены здания в Новосибирске.
RT на русском 10:27
Армия и оружие
На Украине представлены новые данные о потерях под Иловайском
Напомним, что ранее тогдашний командир нацбата «Донбасс» и главари других экстремистских формирований, запрещённых в РФ, Семен Семенченко заявлял, что под Иловайском общие потери Украины составили около 2 тысяч человек.
Военное обозрение вчера в 22:54
Политика
Королева одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра страны Бориса Джонсона на приостановку работы парламента до 14 октября.
Газета.Ru 12:53
Футбол
Защитник ФК «Тамбов» Гогуа может перейти в ЦСКА
Защитник футбольного клуба "Тамбов" Седрик Гогуа может перейти в московский ЦСКА.
Онлайн Тамбов.ру 05:30
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил ребенка в Москве
Газета.Ru 12:15
Политика
Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»
Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
REGNUM 09:01
Футбол
Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук
Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Происшествия
В Ростовской области задержали рабовладельцев
Против рабовладельцев возбуждено уголовное дело по ч. Ст. 127.2 Уголовного кодекса РФ «Использование рабского труда»
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 05:34