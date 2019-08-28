Экономика
РБКМедведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России
Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов. Об этом на совещании с правительством заявил премьер Дмитрий Медведев, расшифровку его речи опубликовала пресс-служба правительства.
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Медведев призвал сохранить бюджет России социально ориентированным
Московский Комсомолецвчера в 07:56
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Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Политика
Луценко написал заявление об увольнении с поста генпрокурора
Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении на имя президента, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
RT на русском 04:44
Политика
МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа
Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.
РИА Новости 04:15
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Происшествия
В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь
Московский Комсомолец 05:08
Гаджеты
Redmi представил новые смартфоны Redmi Note 8 Pro и Note 8
В отличие от Note 8, Pro-версия уже оснащена батарей на 4500 мАч и основной камерой Samsung GW1 на 64 Мп.
Astera 04:53
Наука
В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
Planet Today 02:32
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Происшествия
В Карелии перевернулся школьный автобус
Пять человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса с дороги в Карелии.
ТАСС 05:04
Футбол
«ПСЖ» заплатит 13 миллионов евро за Кейлора Наваса
Как утверждает El Chiringuito TV, французский клуб заплатит за 32-летнего вратаря сборной Коста-Рики 13 миллионов евро.
Спорт-Экспресс вчера в 19:58
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Энергетика
Польша договорилась продавать закупаемый у США газ Украине
Польша договорилась продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, который страна закупает у США.
RT на русском 05:34
Культура
Напротив Мариинского театра поставят памятник Чайковскому
Невские Новости вчера в 14:45
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Политика
Украинский депутат заявил, что Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово»
Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз заявил, что, по его данным, осуждённый в России за терроризм украинец Олег Сенцов переведён в СИЗО «Лефортово».
RT на русском 04:54
Происшествия
В Турции умерла российская девочка
Rambler News Service вчера в 10:31
Транспорт
«Яндекс.Такси» запустила услугу по доставке небольших посылок
"Яндекс.Такси" запустила в своем приложении функцию доставки небольших посылок весом до 20 кг, услугу будут оказывать только проверенные водители с рейтингом не менее 4,8 балла из 5. Как отмечается в сообщении компании, услуга уже доступна в Москве, а позже появится в других городах, где работает сервис.
ТАСС 05:04
Политика
Президент Италии поручил Конте сформировать новое правительство
Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти в эфире Rai.
РИА Новости 05:06
Финансы
Минфин США отказался от долларовых интервенций
Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.
РБК вчера в 19:22
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без сервисов Google
Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут на рынок без их фирменных сервисов Google.
Sibnet Новости 04:24
Общество
Москва вошла в число 40 лучших городов мира по безопасности
Москва попала в рейтинг 40 лучших городов мира по уровню безопасности.
Газета.Ru 04:16
Музыка
В Адыгее хором споют гимн России в его юбилей, как и в Петербурге
К юбилею российского гимна, которому в этом году исполняется 75 лет, в Адыгее устроят концерт симфонического оркестра республиканской Госфилармонии, а потом хором споют с детства знакомые строки Сергея Михалкова на музыку Александра Александрова, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Аргументы и Факты - Ставрополь 03:47
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Космос
Телескоп «Хаббл» запечатлел процесс гибели звезды
Орбитальная обсерватория «Хаббл» запечатлела процесс смерти звезды в созвездии «Близнецов», сообщает портал Phys.org.
Аргументы и Факты 27 августа в 11:54
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
ТАСС вчера в 04:30
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.
ТАСС вчера в 13:00
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31