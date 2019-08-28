Экономика

РБКРБКМедведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России

Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов. Об этом на совещании с правительством заявил премьер Дмитрий Медведев, расшифровку его речи опубликовала пресс-служба правительства.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Медведев раскрыл суть российского бюджета

Lenta.ruвчера в 11:10

Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России

РБКвчера в 10:04

Правительство планирует реализовать большой пакет мер поддержки рождаемости

РИА Новостивчера в 08:33

Дмитрий Медведев призвал сохранить бюджет социально ориентированным

Говорит Москвавчера в 07:57

Медведев призвал сохранить бюджет России социально ориентированным

Московский Комсомолецвчера в 07:56

Медведев рассказал, на что будет ориентирован бюджет до 2022 года

ТАССвчера в 08:34

Правительство намерено реализовать пакет мер для поддержки рождаемости

RT на русскомвчера в 09:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:45, Вашингтон
Культура

Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Политика

Луценко написал заявление об увольнении с поста генпрокурора

Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении на имя президента, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
RT на русском 04:44
Политика

МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа

Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.
РИА Новости 04:15
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Происшествия

В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь

Московский Комсомолец 05:08
Гаджеты

Redmi представил новые смартфоны Redmi Note 8 Pro и Note 8

В отличие от Note 8, Pro-версия уже оснащена батарей на 4500 мАч и основной камерой Samsung GW1 на 64 Мп.
Astera 04:53
Политика

Россия и Индия решили вопрос с оплатой за поставку С-400

Газета.Ru 05:17
Наука

В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков

На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
Planet Today 02:32
Происшествия

На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей

Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Происшествия

В Карелии перевернулся школьный автобус

Пять человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса с дороги в Карелии.
ТАСС 05:04
Футбол

«ПСЖ» заплатит 13 миллионов евро за Кейлора Наваса

Как утверждает El Chiringuito TV, французский клуб заплатит за 32-летнего вратаря сборной Коста-Рики 13 миллионов евро.
Спорт-Экспресс вчера в 19:58
Музыка

Представитель Филиппа Киркорова оправдала его за мат на «Новой волне»

Известия 04:44
Политика

Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Энергетика

Польша договорилась продавать закупаемый у США газ Украине

Польша договорилась продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, который страна закупает у США.
RT на русском 05:34
Культура

Напротив Мариинского театра поставят памятник Чайковскому

Невские Новости вчера в 14:45
Происшествия

Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми

Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Политика

Украинский депутат заявил, что Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово»

Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз заявил, что, по его данным, осуждённый в России за терроризм украинец Олег Сенцов переведён в СИЗО «Лефортово».
RT на русском 04:54
Происшествия

В Турции умерла российская девочка

Rambler News Service вчера в 10:31
Транспорт

«Яндекс.Такси» запустила услугу по доставке небольших посылок

"Яндекс.Такси" запустила в своем приложении функцию доставки небольших посылок весом до 20 кг, услугу будут оказывать только проверенные водители с рейтингом не менее 4,8 балла из 5. Как отмечается в сообщении компании, услуга уже доступна в Москве, а позже появится в других городах, где работает сервис.
ТАСС 05:04
Политика

Президент Италии поручил Конте сформировать новое правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти в эфире Rai.
РИА Новости 05:06
Финансы

Минфин США отказался от долларовых интервенций

Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.
РБК вчера в 19:22
Гаджеты

Смартфоны Huawei останутся без сервисов Google

Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут на рынок без их фирменных сервисов Google.
Sibnet Новости 04:24
Общество

Москва вошла в число 40 лучших городов мира по безопасности

Москва попала в рейтинг 40 лучших городов мира по уровню безопасности.
Газета.Ru 04:16
Музыка

В Адыгее хором споют гимн России в его юбилей, как и в Петербурге

К юбилею российского гимна, которому в этом году исполняется 75 лет, в Адыгее устроят концерт симфонического оркестра республиканской Госфилармонии, а потом хором споют с детства знакомые строки Сергея Михалкова на музыку Александра Александрова, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Аргументы и Факты - Ставрополь 03:47
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Общество

Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Космос

Телескоп «Хаббл» запечатлел процесс гибели звезды

Орбитальная обсерватория «Хаббл» запечатлела процесс смерти звезды в созвездии «Близнецов», сообщает портал Phys.org.
Аргументы и Факты 27 августа в 11:54
Экономика

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

ТАСС вчера в 04:30
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.
ТАСС вчера в 13:00
Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное