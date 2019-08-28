Экономика
РБКМедведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России
Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов. Об этом на совещании с правительством заявил премьер Дмитрий Медведев, расшифровку его речи опубликовала пресс-служба правительства.
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Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Политика
Вышинский освобождён из-под стражи в зале суда
RT на русском 04:58
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика
МИД заявил о скором переводе оставшегося взноса в Совет Европы
«27 августа 2019 года выпущено распоряжение правительства Российской Федерации, в соответствии с которым в самое ближайшее время в Страсбург будет переведен остающийся российский взнос за 2017 и 2018 годы», — цитирует ее сайт внешнеполитического ведомства.
Известия 13:48
Футбол
Спаич обратился к болельщикам «Краснодара» на русском языке
Защитник «Краснодара» Урош Спаич в социальной сети на русском языке обратился к болельщикам после поражения в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
Чемпионат 09:03
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Происшествия
При обрушении здания в Новосибирске погибли люди
В результате обрушения здания в Новосибирске погиб один человек, сообщает ГУ МЧС по региону.
Росбалт 03:22
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
ТАСС 11:53
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс вчера в 14:42
Политика
Трамп захотел вырубить заповедные леса на Аляске
Президент США Дональд Трамп дал поручение министерству сельского хозяйства США о вырубке лесов в заповеднике Тонгасса на Аляске, сообщает The Washington Post.
Московский Комсомолец 13:19
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Происшествия
Экс-главу Минздрава Украины Богатыреву отправили под арест
Суд избрал Богатыревой меру пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен.
REGNUM 11:24
Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe вчера в 23:22
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Политика
Посольство России ответило на новое заявление сенатора США о визе
Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявление второго американского сенатора-демократа Криса Мёрфи об отказе в получении российской визы.
RT на русском вчера в 20:58
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Политика
Глава Пентагона собирается в Европу. Обсуждать «сдерживание» России
Глава Пентагона Марк Эспер планирует в первых числах сентября посетить Европу для обсуждения мероприятий по «сдерживанию» России.
REGNUM 14:17
Гаджеты
Microsoft покажет новые устройства 2 октября в Нью-Йорке
Компания Microsoft объявила дату своего следующего большого аппаратного события - 2 октября.
Megaobzor.com 07:08
Космос
SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
Новая стартовая площадка компании SpaceX в районе Бока-Чика в штате Техас стала местом испытания космического аппарата Starhopper.
Популярная механика 00:20
Кино
Первый тизер нового фильма Кристофера Нолана появился в Сети
Тизер фильма Кристофера Нолана Tenet появился в Интернете. О картине британско-американского режиссёра известно крайне мало.
News.ru 11:18
Экономика
МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
АФК "Система" принадлежит 55,64% МТС. Оператор приобрел 100% "Кинополиса" у "Бизнес-Недвижимости", которая также входит в портфель АФК.
Интерфакс 12:59
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по беспилотникам Израиля
«Ливанская армия открыла огонь по двум израильским беспилотникам в пограничной деревне Адейса», — указывает телеканал.
RT на русском 13:56
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Гаджеты
Meizu представила Meizu 16S Pro с процессором Snapdragon 855 Plus
Вице-президент Meizu Technology Ван Чжицян на презентации смартфона Meizu 16s Pro заявил, что компания не планирует развивать смартфоны с вырезами в экране, а вместо этого она будет следовать своей концепции – узкие рамки, на которых размещена основная камера и динамик.
Astera 09:36