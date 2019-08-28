Экономика
РБКМедведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России
Проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года сохраняют социальную направленность и ориентирован на исполнение целей национальных проектов. Об этом на совещании с правительством заявил премьер Дмитрий Медведев, расшифровку его речи опубликовала пресс-служба правительства.
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Медведев призвал сохранить бюджет России социально ориентированным
Московский Комсомолецвчера в 07:56
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:06, Вашингтон
Армия и оружие
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Газета.Ru вчера в 23:52
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста
В середине июля Минтруд прогнозировал, что число официально зарегистрированных в качестве безработных предпенсионеров возрастет более чем в полтора раза.
РБК вчера в 23:28
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Религия
Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы
По народным приметам, на Успение начинается бабье лето.
ГТРК Ока вчера в 03:00
Экономика
Инвестиции для пессимистов. Во что вложиться тем, кто ждет кризиса
В условиях кризиса сохранить капитал лучше всего помогут инвестиции в несколько защитных активов одновременно, полагают аналитики.
РБК вчера в 23:34
Происшествия
Пострадавший при обрушении стены в Новосибирске идет на поправку
Пострадавший при обрушении стены реконструируемой насосной станции в Новосибирске рабочий субподрядной организации идет на поправку, его состояние средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
РИА Новости 00:50
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru вчера в 13:10
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика
Робот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС
Известия вчера в 21:55
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика
Путин и Эрдоган показались на Су-57
Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.
Утро.ru 27 августа в 07:01
Происшествия
Пострадавшая в Турции 12-летняя девочка из России умерла
В турецкой больнице умерла 12-летняя девочка из России, пострадавшая в бассейне отеля Бодрума.
Журналистская правда вчера в 11:15
Происшествия
Число погибших при обрушении дома на Украине возросло до восьми
Число погибших при обрушении дома в городе Дрогобыч Львовской области возросло до восьми человек.
РБК 00:33
Энергетика
«Газпром нефть» выиграла борьбу за крупное месторождение на Ямале
Ранее «Газпром нефть» вступила в борьбу с «Роснефтью» за право на льготы для Приобского месторождения.
URA.Ru вчера в 22:53
Транспорт
Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года
Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.
Известия вчера в 10:25
Армия и оружие
NYT: Иран не может оправиться от кибератаки США
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Иран.
Газета.Ru вчера в 22:58
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Политика
Белый дом назвал возможные места саммита G7 в 2020 году
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала возможные места для проведения саммита G7 в 2020 году.
Газета.Ru 00:14
Общество
Две войны: россияне путают даты Второй мировой и Великой Отечественной
Только треть россиян может правильно назвать дату начала Второй мировой войны, а каждый второй считает, что она началась в 1941 году.
Известия вчера в 17:01
Кино
Опубликован финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
iReactor вчера в 14:44
Футбол
«Спартак» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции
В прошлом сезоне 27-летний сенегальский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 30 мячей за "Касымпашу".
Вести.Ru вчера в 10:48
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Общество
В Приморье объявлен режим ЧС из-за паводка
Власти Приморского края объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории 15 муниципальных образований, говорится в постановлении главы региона.
Коммерсантъ вчера в 22:49
Гаджеты
В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус
В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.
ТК Звезда вчера в 19:57
Футбол
Кононов рассказал о подготовке «Спартака» к ответному матчу с «Брагой»
Газета.Ru вчера в 13:12
Космос
В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 вчера в 01:52
Общество
Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник
Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.
Алтапресс вчера в 19:30
Политика
Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР
Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.
Известия вчера в 20:03