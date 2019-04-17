Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедныхРИА Новости 19:15

Жизнь в нашей стране далека от того идеала, ради которого мы все с вами вне зависимости от фракционной принадлежности работаем. Многим людям трудно. Некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн чел живут так, как жить не должны.

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных. Такие данные он привел в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров за 2018 год.

Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных

Политика Главный военный прокурор Украины отрицает бегство из страны Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что «не убегал» из страны.

Общество В Лондоне появилась зона чистого воздуха В отличие от обычных зон низких выбросов вредных веществ, которые существуют во многих городах мира, в Лондоне запрет на "грязные" автомобили теперь действует постоянно и касается всех, даже местных жителей.

Игры Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.

Происшествия В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.

Происшествия В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир» Федеральная служба безопасности России задержала на границе с Украиной в Крыму жителя Симферопольского района, подозреваемого в связях с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

Футбол Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов По итогам ответных матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов определились все полуфиналисты турнира.

Экономика Правительство увеличит пособие по уходу за ребенком после полутора лет Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал увеличить пособие по уходу за ребенком с полутора до трех лет с 2020 года.

Экономика Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.

Происшествия 24-летний тренер по каратэ убит в Белогорске Уже установлено, что молодой человек был ранен около СК «Олимпия». 24-летний тренер по каратэ после рабочего дня закрывал спортивную арену.

Политика Белоруссия и Казахстан отказываются покупать товары из Крыма Из-за сложной геополитической ситуации Белоруссия и Казахстан не хотят импортировать товары, произведенные в Крыму.

Происшествия На Невском проспекте в Петербурге столкнулись пять автомобилей Два человека пострадали в результате ДТП с участием пяти автомобилей на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Экономика В России может появиться новый экологический налог Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.

Политика Путин призвал чиновников «не бронзоветь» Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал совет «включать мозги» чиновникам, которые выступают с оригинальными заявлениями, например, о том, что государство «не просило рожать» либо о «макарошках».

Транспорт Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Теннис Надаль вышел в третий круг турнира в Монте-Карло Испанец Рафаэль Надаль в матче второго круга турнира в Монте-Карло победил соотечественника Роберто Баутиста-Агуту, передает "Советский спорт".

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".

Политика Завершилось финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX Директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг в своем Twitter сообщил о завершении технических летных испытаний лайнеров Boeing 737 MAX.

Общество Меган Маркл и принц Гарри ищут няню для будущего ребенка Британская королевская чета Меган Маркл и принц Гарри начали поиск няни для будущего ребенка.

Общество Крым стал лидером по доступному отдыху на майские праздники 10 апреля стало известно, что треть билетов на майские праздники приходится на Крым, который, таким образом, занял лидирующую позицию как самое доступное направление для отдыха.

Политика Коломойский намерен вернуться на Украину Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется на Украину после победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах.

Наука Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.

Происшествия За побег с места ДТП могут ввести уголовное наказание Если ДТП не повлекло за собой тяжёлых последствий, то водитель, покинувший место происшествия, будет отвечать по КоАП, и ему будет грозить арест на срок до 15 суток.

Общество На «Зенит» подали в суд из-за слов Шнурова о Москве Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал в суд на футбольный клуб «Зенит» из-за ток-шоу на канале «Z+», в котором участвовали певец Сергей Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев.