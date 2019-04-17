Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедныхРИА Новости вчера в 19:15

Жизнь в нашей стране далека от того идеала, ради которого мы все с вами вне зависимости от фракционной принадлежности работаем. Многим людям трудно. Некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн чел живут так, как жить не должны.

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных. Такие данные он привел в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров за 2018 год.

Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных

Космос Генпрокуратура может возбудить дело об отверстии в «Союзе МС-09» Генеральная прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».

Происшествия Умер ранивший себя экс-президент Перу Бывший президент Перу 69-летний Алан Гарсия скончался в больнице Лимы, передает Reuters.

Происшествия Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт Писателя и журналиста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе с подозрением на инсульт.

Шоу-бизнес Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец 65-летняя звезда спелась с исполнителем хита "Панда" CYGO. Любовь Успенская предстала в дерзком образе.

Технологии Технологии избавили от бумаги половину российских компаний "Если в мире 44 процента еще только приступили к этому, то 50 процентов российских компаний уже активно ее используют", - говорит Вера Витальева, руководитель HR-практики, Deloitte.

Происшествия Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.

Происшествия В Петербурге забытую в коляске девочку отправят в дом ребенка Родители во время прогулки забыли коляску с маленьким ребенком на улице. Прохожий обнаружил малыша и вызвал полицию.

Путешествия Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.

Армия и оружие ООН выделила $2 млн в помощь пострадавшим в Ливии Организация Объединённых Наций выделила 2 миллиона долларов в помощь пострадавшим из-за конфликта в Ливии, сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Экономика «Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.

Политика Назарбаев может стать почетным председателем ЕАЭС Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева могут назначить почетным председателем Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Авто Автомобиль из США и Канады: как стать владельцем авто из за границы На рынке в настоящее время представлено огромное количество автомобилей, которые только что вышли с конвейера, а также есть и авто с историей.

Авто Kia представила дрифтовую модификацию Kia Stinger GTS Помимо производительности, Kia Stinger GTS получила несколько интересных эксклюзивных элементов отделки: карбоновые вставки вокруг решетки радиатора, корпуса зеркал заднего вида, и воздуховоды в крыльях.

Общество Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями Кировская область стала регионом-лидером по наибольшему числу жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующий опрос провел Росстат.

Здоровье Развенчан миф о пользе правильного питания Журналист издания Der Standard Гюнтер Брандштеттер развеял мнение, что здоровое питание влияет на продолжение жизни, исключает риск инфаркта и рака.

Армия и оружие Солдат ВСУ под наркотиками расстрелял сослуживцев, сообщили в ДНР "16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести", – рассказал Безсонов со ссылкой на сведения разведки ДНР.

Общество Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.

Экономика Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.