Политика

Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедныхРИА Новости вчера в 19:15

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных. Такие данные он привел в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров за 2018 год.
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Дмитрий Медведев
Жизнь в нашей стране далека от того идеала, ради которого мы все с вами вне зависимости от фракционной принадлежности работаем. Многим людям трудно. Некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн чел живут так, как жить не должны.
— Дмитрий Медведев, российский политикОбщественное телевидение России вчера в 06:51

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