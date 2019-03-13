Экономика

Правительство одобрило начало строительства ВСМ Москва — КазаньBFM.ru 06:20

Председатель правительства России Дмитрий Медведев согласовал строительство участка высокоскоростной магистрали Москва — Казань до Нижнего Новгорода. По данным «Ведомостей», стоимость ВСМ Москва — Нижний Новгород составит 621 млрд рублей (по 200 млрд рублей должны предоставить бюджет и РЖД).
Читать в источнике
с чего всё началось

Медведев согласовал строительство высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода

Правительство одобрило начало строительства высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России. Сначала проект дороги от Москвы до Нижнего Новгорода поддержал курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов.
Ведомостивчера в 17:02

Подробнее о событии

Акимов признал наличие разногласий в правительстве по ВСМ до Нижнего Новгорода

Ведомости07:23

Кабмин согласовал строительство высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода

Говорит Москва03:57

Акимов: решение о ВСМ Москва - Нижний Новгород примет президент в ближайшие недели

ТАСС07:17

«Ведомости»: Медведев одобрил строительство высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода

Коммерсантъ05:11

Российское правительство одобрило начало строительства высокоскоростных магистралей

Эхо Москвы04:03

Медведев одобрил старт строительства высокоскоростных магистралей в РФ

Интерфакс03:47

Акимов: Путин примет решение по первому участку ВСМ Москва – Казань в ближайшие недели

БИЗНЕС Online07:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Футбол

Вильярреал — Зенит 2:1

Стали известны стартовые составы петербургского "Зенита" и "Вильярреала" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Менеджер Началовой прокомментировала сообщения об отеке мозга у певицы

Обновлено в 18:17
Происшествия

В Керченском проливе село на мель судно с металлом

В Керченском проливе село на мель судно Maryland с грузом металла, которое следовало под флагом Либерии.
Обновлено в 18:19
Происшествия

Власти Аргентины назвали причину гибели подлодки «Сан-Хуан»

Причиной гибели подводной лодки "Сан-Хуан" военно-морских сил Аргентины, затонувшей в ноябре 2017 года около атлантического побережья страны, был взрыв - об этом сообщил командующий ВМС Давид Бурден.
Обновлено в 17:15
Футбол

«Севилья» уступила в овертайме «Славии» и вылетела из Лиги Европы

Футболисты "Севильи" в дополнительное время потерпели поражение от чешской "Славии" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выбыли из розыгрыша турнира.
Обновлено в 18:43
Экономика

Названы убытки РФ из-за повреждений С-400 при перевозке в Китай

Обновлено в 18:34
Политика

Турция не отступит в вопросе покупки С-400, заявил Эрдоган

Анкара не намерена делать шагов назад по вопросу приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, несмотря на давление США, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Обновлено в 17:57
Политика

Boeing приостановил поставки самолетов 737 MAX

Обновлено в 16:36
Происшествия

Швеция арестовала подозреваемого в терроризме в России

В Стокгольме арестован мужчина, подозреваемый в террористических преступлениях на территории России. В Швеции изучают вопрос об экстрадиции.
Обновлено в 17:41
Политика

США могут ввести санкции против Китая за «притеснение уйгуров»

За «нарушение прав» мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономной районе Соединенные Штаты могут ввести санкции против властей Китая, заявили в госдепартаменте.
Обновлено в 17:40
Футбол

Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

Четвертьфинальные пары Лиги Европы определятся в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу.
Обновлено в 18:45
Политика

Телеведущего Брилева исключили из общественного совета при Минобороны

Телеведущего Сергея Брилева исключили из общественного совета при Минобороны.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

По Тель-Авиву из сектора Газа выпустили две ракеты

"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе Гуш-Дан информируем, что предварительное изучение данных указывает, что две ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории", - уточнили военные.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие

Пентагон призвал не отказываться от права превентивного ядерного удара

По словам Данфорда, нынешняя политика, которая позволяет первыми наносить ядерный удар, усложняет процесс принятия решений противниками о нападении на США.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие

В Совбезе России назвали цель создания киберструктур НАТО в Прибалтике

Созданные НАТО киберструктуры в Прибалтике предназначены для атак на критически важные объекты в России с целью вывести их из строя, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете "Красная звезда".
Обновлено в 17:03
Космос

Корабль «Союз МС-12» с экипажем стартовал к МКС

Экипаж из трех человек стартовал с космодрома Байконур и на корабле "Союз МС-12" направился к Международной космической станции, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:25
Спорт

Йоханнес Бё выиграл третье золото на чемпионате мира по биатлону

Обновлено в 13:05
Политика

Сенат США проголосовал за отмену приказа Трампа о режиме ЧП на границе

Ранее американский президент обещал наложить вето на документ Сенат США принял резолюцию, которая отменяет указ президента страны Дональда Трампа по поводу введения режима ЧП на границе с Мексикой.
Обновлено в 16:27
Происшествия

Ущерб от грабежей магазинов в Маракайбо составил свыше $50 млн

Ущерб от грабежей магазинов во время отключения электроснабжения в городе Маракайбо, столице венесуэльского штата Сулия, превысил $50 млн.
Обновлено вчера в 18:57
Экономика

Правительство готовит новый налог на зарплаты

Правительство хочет развести по времени две спорные новации: уже утвержденное повышение пенсионного возраста и обсуждаемое внедрение нового налога на зарплаты.
Обновлено вчера в 13:02
Политика

США пригрозили санкциями компаниям, ведущим проект «Северный поток – 2»

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что вопрос о санкциях по "Северному потоку–2" по-прежнему изучается.
Обновлено в 18:36
Политика

Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено в 11:58
Футбол

Мурад Мусаев: это был незабываемый матч

Счет 1:1 устроил испанский клуб. Главный тренер "Краснодар" Мурад Мусаев нашел добрые слова для своей команды.
Обновлено в 17:24
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»

Студия Marvel опубликовала новый трейлер к фильму "Мстители: Финал".
Обновлено в 09:11
Происшествия

В Мытищах киллерами убит мужчина

Обновлено в 11:30
Политика

Дипломаты США покинули Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все американские дипломаты покинули территорию Венесуэлы.
Обновлено в 13:40
Политика

«Он проиграл»: Владимир Познер дал оценку интервью Дудя и Киселева

Самый известный интервьюер не только в России, но и во всем мире Владимир Познер прокомментировал скандальное интервью Юрия Дудя и Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:53
Политика

Глава Сбербанка Герман Греф назвал главную проблему России

Глава Сбербанка Герман Греф считает главной проблемой России отсутствие эффективной системы государственного управления.
Обновлено в 10:44
Политика

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили спикеру оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.
Обновлено в 08:46
Интернет

Сотрудница Google побила мировой рекорд по вычислению Пи-числа

Работница Google побила мировой рекорд по точности вычисления числа Пи. На процесс расчетов ей был затрачен 121 день.
Обновлено в 14:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное