Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова из Минэкономразвития вместо покинувшего этот пост Александра Суринова. Соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина. Суринова освободили от должности "по его просьбе".
РИА Новости07:51
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Лукашенко подчеркнул важность всесторонних отношений Минска с Москвой
Всесторонний характер отношений между Белоруссией и Россией имеет серьёзное значение, причём оно важно для обеих стран.
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Число жертв цунами в Индонезии возросло до 62-х человек
Число жертв цунами, которое обрушилось на Индонезию, возросло до 62-х человек.
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Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае
В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело приземлилось в Верхнебуреинском районе.
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В докладе «Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция», подготовленном группой исследователей во главе с экономистом Михаилом Дмитриевым, эксперты представили «три возможных сценария дальнейшего изменения массового сознания».
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В Москве насмерть замерз известный ученый Эдуард Дубов
Известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов трагически погиб в Москве.
Обновлено в 07:30
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Как проходит укладка труб «Северного потока — 2»
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Стоимость нефти WTI упала ниже $45 впервые с июля 2017 года
Цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже $45 за баррель впервые с июля 2017 года, говорится в данных лондонской биржи ICE.
Обновлено в 08:17
Политика
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Правительство России ужесточило требования по хранению оружия.
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«АвтоВАЗ» выпустит восемь новых моделей авто
Компания «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года выпустить восемь новых моделей и обновить девять существующих.
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Экономика
Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики РФ
Начало 2019 года будет сложным периодом для российской экономики как из-за внешних, так и из-за внутренних факторов, заявил в интервью "Россия-24" министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
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Общество
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Глава города Клинцы Олег Шкуратов, отправивший дочь в Турцию за счет благотворительного фонда, поступил аморально, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Обновлено в 05:13
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Обрушение сопки в Хабаровском крае мог вызвать только оползень, считает директор Института астрономии РАН Борис Шустов.
Обновлено в 11:09
Политика
Россия отказалась платить компенсацию Белоруссии
Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 08:02
Общество
Минюст признал Институт глобализации и социальных движений иноагентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве плановой документарной проверки», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 07:56
Политика
Захваченный в Керченском проливе украинский моряк попросился домой
Обновлено в 12:19
Спорт
Биатлонист Шипулин может завершить карьеру из-за проблем с сердцем
Биатлонист Антон Шипулин в ближайшее время может объявить о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Хабаровском крае опровергли падение метеорита на Бурейской ГЭС
Обновлено в 09:16
Политика
Reuters: OneWeb предложил РФ купить долю в проекте в обмен на частоты
Представители британского спутникового оператора OneWeb несколько месяцев назад на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым предложили властям страны подписать соглашение, дающее возможность выкупить 12,% проекта, сообщает Reuters.
Обновлено в 09:04
Происшествия
СК завершил расследование дела о похищении Авраама Руссо в 2004 году
Следователи завершили расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, сообщает Следственный комитет РФ.
Обновлено в 09:58
Политика
В Анкаре заявили, что покупка ЗРК Patriot не помешает планам по С-400
Обновлено в 11:45
Политика
Медведев сменил руководителя Росстата
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова из Минэкономразвития вместо покинувшего этот пост Александра Суринова.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Хабаровском крае трехлетний мальчик сам выбрался из тайги
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю, мужчина и мальчик катались на снегоходе по льду реки.
Обновлено в 02:55
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Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
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Экс-глава РАО не пошел на сделку со следствием
Экс-руководитель Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, обвиняемый в мошенничестве на 730 миллионов рублей, не заключал сделку со следствием.
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Спорт
Губерниев отреагировал на критику вице-президента IBU
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на обвинение вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) чеха Иржи Гамзы, который ранее указал на непрофессионализм журналиста.
Обновлено в 06:27