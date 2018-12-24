Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Росстата Александра Суринова. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства. Решение принято по просьбе самого Суринова, отмечается в документе.
Ведомости07:37
Оценить
79 человек отреагировали
с чего всё началось
Отправленный сегодня в отставку Александр Суринов руководил Росстатом с декабря 2009 года, при этом в системе госстатистики чиновник работал с момента окончания в 1981 году Московского экономико-статистического института.Коммерсантъ09:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Армия и оружие
Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии
Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
В МИД не исключили провокации ВСУ с химоружием в Донбассе
В Министерстве иностранных дел России не исключают перехода Вооружённых сил Украины к полномасштабным боевым действиям и провокации с химическим оружием в Донбассе.
Обновлено в 09:04
Политика
Израиль решился на досрочные выборы в Кнессет
Призыв ортодоксальных евреев в армию расколол правящую коалицию Руководство правящей коалиции Израиля приняло решение о роспуске Кнессета и проведении досрочных парламентских выборов, которые запланированы на 9 апреля.
Обновлено в 09:30
Политика
Лукашенко подчеркнул важность всесторонних отношений Минска с Москвой
Всесторонний характер отношений между Белоруссией и Россией имеет серьёзное значение, причём оно важно для обеих стран.
Обновлено в 05:48
Политика
Сын Каддафи попросил помощи у Путина
Обновлено в 06:47
Политика
В посольстве РФ в Лондоне сравнили The Times с сайтом «Миротворец»
Публикация в газете The Times данных российских журналистов напоминает скандально известный украинский сайт "Миротворец".
Обновлено в 08:33
Политика
В Госдуме назвали слова Мэй о «защите от России» фантазиями
Заместитель председателя думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мой о роли британских военных в защите страны от "вторжения России".
Обновлено в 03:49
Политика
Кириенко назвал условие выхода в финал «Лидеров России»
Одним из условий выхода в финал конкурса "Лидеры России" станет участие конкурсантов в социально значимой деятельности в своем регионе, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Обновлено в 08:51
Политика
Тимошенко назвала местные выборы на Украине армагеддоном
Обновлено в 04:01
Политика
Правительство России ужесточило правила хранения оружия
Обновлено в 06:50
Политика
Волкер назвал освобождение украинских моряков условием визита в Россию
Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в эфире телеканала "1+1" заявил, что посетит Москву, если освободят украинских моряков.
Обновлено в 05:07
Политика
Путин встретится с руководством Госдумы и Совета Федерации
Президент России Владимир Путин во вторник, 25 декабря, проведёт традиционную встречу с руководством Совета Федерации и Государственной думы, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:01
Политика
На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом
"Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет", - пообещал Порошенко.
Обновлено в 04:04
Политика
Дмитрий Медведев рассказал о реализации нацпроектов
На последнем в уходящем году заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам подводили итоги подготовки перед началом масштабной работы по достижению национальных целей развития, установленных президентом страны в майском указе.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Шойгу заявил о превосходстве ВС России над всеми армиями мира
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Общественного совета при военном ведомстве заявил, что в уходящем году российские вооруженные силы (ВС) получили беспрецедентное оснащение современным вооружением, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37