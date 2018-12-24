Политика

Медведев сменил руководителя Росстата
Ведомости
07:37

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Росстата Александра Суринова. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства. Решение принято по просьбе самого Суринова, отмечается в документе.
Ведомости07:37
с чего всё началось
Отправленный сегодня в отставку
 Александр Суринов руководил Росстатом с декабря 2009 года, при этом в системе госстатистики чиновник работал с момента окончания в 1981 году Московского экономико-статистического института.
Коммерсантъ09:03

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Медведев освободил от должности замминистра экономического развития

Apartment.Ru21 декабря в 10:22
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Армия и оружие

Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии

Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие

В МИД не исключили провокации ВСУ с химоружием в Донбассе

В Министерстве иностранных дел России не исключают перехода Вооружённых сил Украины к полномасштабным боевым действиям и провокации с химическим оружием в Донбассе.
Обновлено в 09:04
Политика

Израиль решился на досрочные выборы в Кнессет

Призыв ортодоксальных евреев в армию расколол правящую коалицию Руководство правящей коалиции Израиля приняло решение о роспуске Кнессета и проведении досрочных парламентских выборов, которые запланированы на 9 апреля.
Обновлено в 09:30
Политика

Лукашенко подчеркнул важность всесторонних отношений Минска с Москвой

Всесторонний характер отношений между Белоруссией и Россией имеет серьёзное значение, причём оно важно для обеих стран.
Обновлено в 05:48
Политика

Сын Каддафи попросил помощи у Путина

Обновлено в 06:47
Политика

В посольстве РФ в Лондоне сравнили The Times с сайтом «Миротворец»

Публикация в газете The Times данных российских журналистов напоминает скандально известный украинский сайт "Миротворец".
Обновлено в 08:33
Политика

В Госдуме назвали слова Мэй о «защите от России» фантазиями

Заместитель председателя думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мой о роли британских военных в защите страны от "вторжения России".
Обновлено в 03:49
Политика

Кириенко назвал условие выхода в финал «Лидеров России»

Одним из условий выхода в финал конкурса "Лидеры России" станет участие конкурсантов в социально значимой деятельности в своем регионе, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Обновлено в 08:51
Политика

Тимошенко назвала местные выборы на Украине армагеддоном

Обновлено в 04:01
Политика

Правительство России ужесточило правила хранения оружия

Обновлено в 06:50
Политика

Волкер назвал освобождение украинских моряков условием визита в Россию

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в эфире телеканала "1+1" заявил, что посетит Москву, если освободят украинских моряков.
Обновлено в 05:07
Политика

Путин встретится с руководством Госдумы и Совета Федерации

Президент России Владимир Путин во вторник, 25 декабря, проведёт традиционную встречу с руководством Совета Федерации и Государственной думы, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:01
Политика

На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом

"Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет", - пообещал Порошенко.
Обновлено в 04:04
Политика

Дмитрий Медведев рассказал о реализации нацпроектов

На последнем в уходящем году заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам подводили итоги подготовки перед началом масштабной работы по достижению национальных целей развития, установленных президентом страны в майском указе.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Шойгу заявил о превосходстве ВС России над всеми армиями мира

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Общественного совета при военном ведомстве заявил, что в уходящем году российские вооруженные силы (ВС) получили беспрецедентное оснащение современным вооружением, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
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Александр Евгеньевич Суринов
Российский государственный деятель, руководитель Федеральной службы государственной статистики с декабря 2009 г.
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