с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Росстата Александра Суринова. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства. Решение принято по просьбе самого Суринова, отмечается в документе.

Армия и оружие Армия и оружие Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Армия и оружие Армия и оружие В МИД не исключили провокации ВСУ с химоружием в Донбассе В Министерстве иностранных дел России не исключают перехода Вооружённых сил Украины к полномасштабным боевым действиям и провокации с химическим оружием в Донбассе.

Политика Политика Израиль решился на досрочные выборы в Кнессет Призыв ортодоксальных евреев в армию расколол правящую коалицию Руководство правящей коалиции Израиля приняло решение о роспуске Кнессета и проведении досрочных парламентских выборов, которые запланированы на 9 апреля.

Политика Политика Лукашенко подчеркнул важность всесторонних отношений Минска с Москвой Всесторонний характер отношений между Белоруссией и Россией имеет серьёзное значение, причём оно важно для обеих стран.

Политика Политика Сын Каддафи попросил помощи у Путина

Политика Политика В посольстве РФ в Лондоне сравнили The Times с сайтом «Миротворец» Публикация в газете The Times данных российских журналистов напоминает скандально известный украинский сайт "Миротворец".

Политика Политика В Госдуме назвали слова Мэй о «защите от России» фантазиями Заместитель председателя думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мой о роли британских военных в защите страны от "вторжения России".

Политика Политика Кириенко назвал условие выхода в финал «Лидеров России» Одним из условий выхода в финал конкурса "Лидеры России" станет участие конкурсантов в социально значимой деятельности в своем регионе, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Политика Политика Тимошенко назвала местные выборы на Украине армагеддоном

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Политика Политика Волкер назвал освобождение украинских моряков условием визита в Россию Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в эфире телеканала "1+1" заявил, что посетит Москву, если освободят украинских моряков.

Политика Политика Путин встретится с руководством Госдумы и Совета Федерации Президент России Владимир Путин во вторник, 25 декабря, проведёт традиционную встречу с руководством Совета Федерации и Государственной думы, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Политика На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом "Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет", - пообещал Порошенко.

Политика Политика Дмитрий Медведев рассказал о реализации нацпроектов На последнем в уходящем году заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам подводили итоги подготовки перед началом масштабной работы по достижению национальных целей развития, установленных президентом страны в майском указе.