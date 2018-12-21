Бывший руководитель московского главка СК Вадим Яковенко сменил Дмитрия Пристанскова на посту главы Росимущества. Документы за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликованы на сайте кабмина. Ведомство управляет федеральным имуществом и отвечает за проведение единой политики в этой сфере.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Политика Политика Роскомнадзор начал проверку Би-би-си из-за проблем у RT в Британии Причиной для проверки стала ситуация, связанная с решением британского регулятора Ofcom о нарушении каналом RT правил вещания, пояснили в Роскомнадзоре.

Политика Политика МИД РФ: россиянин на Украине скончался от побоев Отмечается, что после того, как 10 декабря в генеральном консульстве РФ в Львове получили известие о смерти Иванова, российские дипломаты незамедлительно посетили Дрогобычскую исправительную колонию, начальник которой сообщил, что заключенный якобы погиб из-за травмы, полученной в результате падения с лестницы-стремянки во время замены электрической лампочки.

Политика Политика Рада просит Порошенко объявить войну России В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией.

Политика Политика МИД Швеции подтвердил высылку своего дипломата из России В ответ Москва попросила дипломата в шведском посольстве покинуть Россию. МИД Швеции также выразил сожаление в связи с решением России.

Политика Политика Трамп заявил об отставке главы Пентагона «Поскольку у вас есть право на министра обороны, взгляды которого более схожи с вашими по этим и другим вопросам, я считаю, что имею право уйти в отставку со своей должности», — написал Мэттис в письме Трампу.

Политика Политика Беглов встретится с журналисткой, рассказавшей Путину об убийстве мужа Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу, 21 декабря, встретится с журналисткой и активисткой Аллой Андреевой, рассказавшей президенту на пресс-конференции о проблемах петербургских обманутых дольщиков и своем личном горе — убийстве мужа Андреевой в 2015 году, которое она связывает со своей борьбой за права дольщиков.

Политика Политика Волкер заявил, что Украина не готова вступить в НАТО Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достижение ряда критериев, на что уйдет большое время.

Армия и оружие Армия и оружие CNBC узнал о новом испытании российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» Американская разведка узнала об очередном успешном испытании Россией гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) «Циркон», от которой США пока не в состоянии защититься, сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Политика Политика Путин и Медведев обсудили реализацию нацпроектов Президент России Владимир Путин обсудил с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым реализацию нацпроектов.

Политика Политика В Раде предложили продать «Нафтогаз» из-за долгов Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Леонид Козаченко предложил выставить на продажу "Нафтогаз" из-за огромных долгов.

Политика Политика Трамп назвал жесткой, но справедливой свою позицию по России и Китаю Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет наиболее жесткую политику по отношению к России и Китаю и указал на то, что ряд СМИ неправильно отображают его позицию по этим странам.

Политика Политика ОБСЕ призвала расследовать нарушения прав человека в Чечне В ОБСЕ представили доклад о нарушениях прав человека в Чечне. Документ был подготовлен по инициативе 16 западных стран.

Политика Политика Генассамблея ООН не приняла резолюцию России в поддержку ДРСМД Генассамблея ООН не приняла резолюцию РФ в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - итоги голосования.