Политика
Медведев считает возможным переход на четырёхдневную рабочую неделюRT на русском вчера в 08:25
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но не «сию секунду».
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Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также в перспективе может быть и переход к четырехдневной рабочей неделе.
— Александр Шохин, российский общественный деятельКоммерсантъ вчера в 09:09
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Медведев посоветовал не воспринимать буквально его слова о четырехдневной рабочей неделе
Интерфаксвчера в 08:51
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