Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделюРИА Новости 23 августа в 14:47
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем. По словам премьер-министра, это возможно, однако "не сию секунду" и с сохранением прежней зарплаты.
Читать в источнике
Оценить1076
Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также в перспективе может быть и переход к четырехдневной рабочей неделе.
— Александр Шохин, российский общественный деятельКоммерсантъ 23 августа в 09:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев счел «возможным в перспективе» переход на 4-дневную рабочую неделю
Известия23 августа в 08:32
Эксперты: при сокращении рабочей недели необходимо учитывать особенности работы медиков
ТАСС23 августа в 14:29
Медведев посоветовал не воспринимать буквально его слова о четырехдневной рабочей неделе
Интерфакс23 августа в 08:51
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Зеленский признался в симпатии к кандидатам на пост премьера Украины
Обновлено вчера в 10:17
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
Обновлено вчера в 06:22
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Украинский актер посетовал на мучения из-за плохих отношений с Россией
Украинский актер Алексей Горбунов заявил, что он мучается из-за плохих отношений между Украиной и Россией.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Росгвардейцы из-за шаурмы отказались помочь пострадавшему
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
В ОАЭ женщина подала на развод из-за слишком сильной любви мужа
Гражданка Объединённых Арабских Эмиратов решила развестись с мужем из-за того, что не выдержала его чрезмерной любви.
Обновлено в 00:57
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено 23 августа в 17:45
Культура
Олег Меньшиков экстренно доставлен в реанимацию
По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.
Обновлено вчера в 17:14
Кино
«Душа», «Скайуокер. Восход», «Чёрная пантера 2» и «Круэлла»: что показал Disney во второй день D23 Expo?
Обновлено вчера в 16:38
Теннис
Медведев: не считаю себя одним из фаворитов US Open
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Общество
Парк Героев-пожарных на юге Петербурга откроют в сентябре
Парк Героев-пожарных площадью 47 га откроют в сентябре во Фрунзенском районе Петербурга, сообщила в субботу пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Депутат Европарламента заявил о бесполезности G7 без России
Депутат Европарламента Тьерри Мариани высказался о важности участия России в формате саммита "Большой семерки".
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Трамп заявил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7
Обновлено вчера в 19:43
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в ДТП
«По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.
Обновлено в 01:44
Экономика
Последний зарубежный покупатель SSJ-100 может продать самолеты
Причиной решения мексиканского лоукостера Interjet о возможной отмене полетов на Sukhoi Superjet 100 называется тяжелое финансовое положение компании, обесценившаяся валюта и возросшие цены на топливо.
Обновлено 23 августа в 07:40
Политика
Крупнейший грузоперевозчик Франции отказался от Севморпути
Обновлено вчера в 04:21
Гаджеты
RedmiBook 14 с Intel Core i7 10-го поколения представят 29 августа
Новый официальный рекламный баннер, который был опубликован компанией Redmi, подтверждает, что 29 августа производитель готовится анонсировать новую версию ноутбука RedmiBook 14, которая будет оснащена процессором Intel Core i7 уже 10-го поколения.
Обновлено в 01:30
Политика
Савченко заявила об украинизации России
В интервью телеканалу NewsOne депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила, что вскоре граждане РФ будут легко понимать украинский язык, поскольку российские телеканалы транслируют выступления украинских политических деятелей.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия
Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.
Обновлено 23 августа в 07:59
Транспорт
Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах задержано и отменено почти 40 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Обновлено вчера в 14:34
Авто
LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей
Ограничители, появившиеся на свежих LADA Vesta, позволяют открывать и закрывать двери легко и бесшумно, удерживая их в промежуточном положении даже при сильном ветре.
Обновлено вчера в 05:02
Футбол
СМИ: «Манчестер Юнайтед» нацелился на еще одного игрока «Лестера»
Сообщается, что «Лестер» не готов расстаться с Мэддисоном, поэтому «Манчестер Юнайтед» придется предложить за игрока сумму, близкую к той, что они заплатили за Магуайра несколькими неделями ранее.
Обновлено в 01:26