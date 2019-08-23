Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделюРИА Новости 23 августа в 08:05
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
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Медведев посоветовал не воспринимать буквально его слова о четырехдневной рабочей неделе
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Известия23 августа в 08:32
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ТАСС23 августа в 14:29
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