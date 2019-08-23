Политика
Медведев оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделюГазета.Ru 10:08
Многие боятся сокращения зарплат. Переход на четырехдневную рабочую неделю в России в перспективе возможен, но он должен сопровождаться как сохранением уровня зарплаты, так и ростом производительности труда.
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Политика
В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД
Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Экономика
Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка
Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 09:21
Политика
Росгвардия попросила право использовать здания для боевых задач
Росгвардия предлагает обязать региональные и муниципальные власти предоставлять ей здания, помещения, сооружения и земельные участки на период подготовки и выполнения служебно-боевых задач.
Обновлено в 07:19
Политика
Оппозиция подала заявку на митинг 3 сентября
Обновлено в 09:42
Экономика
Китай объявил о введении новых пошлин на товары из США на $75 млрд
Китай принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 5% на импорт американских товаров на сумму $75 млрд в год, сообщил комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
Обновлено в 08:48
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Технологии
Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку
В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов
Сегодня, 23 августа, в 8.13 петербургским пожарным удалось ликвидировать открытое горение на пожаре, который начался вчера в 14 часов 10 минут на складе свечей, расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Ладожского вокзала.
Обновлено в 03:00
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Спешащую на похороны женщину не хотели пускать на самолет до Чебоксар
По сети распространилось видео, на котором женщина, находясь в аэропорту Внуково, просит пустить ее на самолет.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Британские пограничники спасли пытавшихся пересечь Ла-Манш беженцев
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на испытания в море
Как сообщает 23 августа пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» судно уже ушло на заключительный этап заводских испытаний.
Обновлено в 07:16
Общество
Крупнейшая в Европе мечеть открылась в Чечне
Владимир Путин поздравил жителей Чечни с открытием крупнейшей в Европе мечети.
Обновлено в 08:31
Политика
Зеленский прокомментировал вопрос обмена удерживаемых лиц с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией и рассчитывает на результаты в ближайшие дни.
Обновлено в 04:56
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Казаки напали на бездомных у офиса фонда Доктора Лизы
Обновлено в 08:25
Политика
Американский бизнесмен уволился после романа с Бутиной
Основатель крупного американского интернет-магазина Overstock.com Патрик Бирн, ранее заявивший о связи с россиянкой Марией Бутиной с ведома ФБР, покинул руководящий пост в компании.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Китае мужчина тридцать лет жил с червем в мозгу
В мозге поциента обнаружился десятисантиметровый червь. Оправившись от шока, врачи назначили экстренную операцию и вытащили вредителя.
Обновлено в 04:24
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Политика
В США назвали условия возвращения России в G8
Представитель Белого дома назвал условия возвращения РФ в "большую восьмёрку".
Обновлено в 00:26
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.
Обновлено в 09:48
Общество
Сотрудники ВШЭ опубликовали письмо о «политическом нейтралитете»
Более 50 сотрудников Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) подписали открытое письмо, в котором назвали политический нейтралитет, академические и гражданские свободы базовыми ценностями вуза.
Обновлено в 07:29
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.
Обновлено в 02:38
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Премьер-министр Израиля рассказал об итогах визита на Украину.
Обновлено в 08:15
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Обновлено в 04:20