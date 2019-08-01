Лесные пожары

Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в СибириРБК 01:05

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
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