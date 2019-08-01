Лесные пожары
Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в СибириРБК 01:05
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
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Гаджеты
Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон Black Shark 2 Pro
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
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В США сообщили о смерти сына Бен Ладена
Обновлено вчера в 15:47
Здоровье
Симптомом смертоносной болезни оказалось жжение в глазах
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
Четыре страны НАТО прислали наблюдателей на армейские игры АрМИ-2019
Выступая на селекторном совещании, глава военного ведомства заявил, что четыре страны блока НАТО, а именно США, Франция, Турция и Словакия прислали своих наблюдателей на стартующие 3 августа международные армейские игры.
Обновлено в 06:56
Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США
США ввели в отношении главы МИД Ирана санкции 31 июля.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«Уфа» объявила об уходе Засеева, который переходит в «Аланию»
Полузащитник Уфы Азамат Засеев продолжит карьеру в Алании, сообщает официальный сайт клуба премьер-лиги.
Обновлено в 05:59
Футбол
Стала известна зарплата чемпиона мира в «Спартаке»
Обновлено в 06:19
Авто
Maserati обновила план выпуска новых моделей
Обновленный продуктовый план руководство Maserati представило в рамках отчета о деятельности компании за второй квартал 2019 года.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Российские контрактники получат надбавку к жалованию
Военные-контрактники с первого по четвертый разряд с 1 сентября получат 50-процентные ежемесячные надбавки к жалованию.
Обновлено в 05:07
Общество
ВЦИОМ назвал лучших работодателей России
В тройку лучших работодателей вошли компании "Газпром", "Российские железные дороги" (РЖД) и "Роснефть", свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги
Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:13
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Футбол
Суарес проигнорировал Гризманна на совместной тренировке
Луи Суарес, который ранее поздравил Антуана Гризманна о переходе в "Барселону" по телефону, проигнорировал футболиста на совместной тренировке.
Обновлено в 06:28
Политика
В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США
В среду комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин.
Обновлено в 06:16
Общество
Минувший июль был самым холодным в Москве в XXI веке
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Обновлено в 06:14
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Ляшко и Кличко защитят Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 06:37
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество
Судья КС вступился за дачников в споре о сносе домов
Судья Конституционного суда (КС) и член президентского Совета по кодификации гражданского законодательства Гадис Гаджиев предложил внести поправки в Земельный кодекс о взыскании компенсаций за массовый снос дач, более 30 лет расположенных в защитных зонах магистральных трубопроводов.
Обновлено в 05:14
Политика
Правительство Украины сформируют в начале сентября — Герус
Новое правительство Украины будет сформировано в первый-второй день работы Верховной рады, которая начнётся в сентябре, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 1 августа в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:49
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Обновлено в 02:03
Гаджеты
Huawei на мировом рынке смартфонов заняла второе место
Второе место досталось китайскому производителю Huawei, продажи компании составили 58,7 миллионов гаджетов.
Обновлено вчера в 08:52
Общество
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Обновлено в 04:05
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22