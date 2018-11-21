Политика

Медведев разрешил ввоз праворульных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС
Известия
09:59

Председатель правительства России Дмитрий Медведев разрешил в течение года ввозить автомобили с рулем справа без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter в среду, 21 ноября.
Известия09:59
Дмитрий Медведев
Утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей ДФО. В течение года можно будет ввозить одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС"
— Дмитрий Медведев, российский политикКП - Владивосток 18:22

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012. Председатель партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года.
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