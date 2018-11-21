Утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей ДФО. В течение года можно будет ввозить одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

Председатель правительства России Дмитрий Медведев разрешил в течение года ввозить автомобили с рулем справа без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter в среду, 21 ноября.

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