Политика

Медведев разрешил ввоз праворульных авто без «ЭРА-ГЛОНАСС»
Российская газета
вчера в 10:20

Жителям Дальневосточного федерального округа разрешили ввозить в страну для себя одну подержанную праворульную машину без установки на нее системы "ЭРА-ГЛОНАСС".
Российская газетавчера в 10:20
Дмитрий Медведев
В Россию в течение года можно будет ввозить праворульные подержанные автомобили без установки на него системы ЭРА-ГЛОНАСС. Утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей ДФО.
— Дмитрий Медведев, российский политикВосток-Медиа вчера в 22:01
с чего всё началось
"Утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей ДФО", - написал
 глава правительства в твиттере.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012. Председатель партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года.
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