с чего всё началось

В Россию в течение года можно будет ввозить праворульные подержанные автомобили без установки на него системы ЭРА-ГЛОНАСС. Утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей ДФО.

Жителям Дальневосточного федерального округа разрешили ввозить в страну для себя одну подержанную праворульную машину без установки на нее системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Армия и оружие Армия и оружие Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

Политика Политика «Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока» График строительства продолжения «Турецкого потока» через Болгарию, Сербию и Венгрию позволит «Газпрому» уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.

Политика Политика В Крыму заявили о сигналах из Украины о «новом Майдане» Сигналы, поступающие из Украины, говорят о том, что страна неизбежно движется к коллапсу, который может вылиться в новый майдан, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Армия и оружие Армия и оружие Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе

Политика Политика В Донбасс отправлена колонна гуманитарной помощи

Политика Политика Минздрав поддержал идею обязать компании оплачивать сотрудникам фитнес Минздрав одобряет идею обязать крупные компании оплачивать сотрудникам занятия спортом, однако экономическую обоснованность такого шага предстоит проанализировать.

Политика Политика Участник Майдана рассказал, как пьянствовали Порошенко и Кличко Президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко пьянствовали во время Евромайдана, пока люди мерзли на улице, рассказал экс-советник главы МВД Украины Арсена Авакова Илья Кива.

Политика Политика США считают лучшим исходом возврат России к соблюдению ДРСМД Соединенные Штаты выразили надежду на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии Власти частично признанной Республики Косово объявили о введении 100%-го тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии, сообщает AP.

Политика Политика Помпео поздравил Ким Чон Яна с избранием на пост главы Интерпола Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил представителя Южной Кореи Ким Чон Яна с избранием президентом Интерпола и выразил мнение, что он является достойным главой этой структуры.

Армия и оружие Армия и оружие Умер старейший ветеран, переживший Перл-Харбор

Армия и оружие Армия и оружие В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия.

Политика Политика МИД России предостерёг Украину от авантюр в Азовском море «Российская Федерация открыта к конструктивному диалогу по ситуации в Азовском море и хотела бы предостеречь Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран», — отмечается в заявлении.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом.