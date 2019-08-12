Экономика
На развитие Каспия и Волги Медведев пообещал выделить 200 млрд рублейРосбалт 02:29
На проекты по развитию российского Каспия и Волги в ближайшие годы будет выделено около 200 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В программе оздоровления Волги объемом 200 млрд рублей примут участие 16 регионов РФ
Интерфакс - Россия02:20
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:34, Вашингтон
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Футбол
Кубок Германии, прямая трансляция матча «Энерги» — «Бавария»
Футбольный клуб «Энерги» на своей арене примет мюнхенскую «Баварию» в матче первого раунда Кубка Германии.
Обновлено в 14:20
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Экономика
Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
Дискуссия об организационно-правовой форме Пенсионного фонда России продолжится осенью, сообщил газете "Коммерсант" председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:01
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Сотрудники «Росатома» погибли при испытаниях «нового специзделия»
РИА Новости сообщает, что пять сотрудников Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».
Обновлено в 09:14
Общество
Вместо «Миссис Россия 2019» на мировой конкурс поедет другая участница
На конкурс «Миссис земного шара» в Китай не поедет Екатерина Нишанова – победительница конкурса «Миссис Россия 2019» из Геленджика, сообщил сайт KP.Ru.
Обновлено в 10:51
Здоровье
В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность резким ростом заболеваемости корью в мире.
Обновлено в 14:01
Экономика
Goldman Sachs предрек экономике США спад из-за торговой войны с Китаем
Затягивание торгового конфликта между Китаем и США, развязанного администрацией президента Дональда Трампа, приведет к снижению темпов роста американской экономики вплоть до рецессии.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Еще один ребенок умер после ДТП с автобусом под Новороссийском
В больнице 12 августа скончался еще один ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом под Новороссийском Ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg.
Обновлено в 07:30
Футбол
«Наполи» заплатит ПСВ 42 миллиона евро за Лосано
По имеющейся информации, итальянский клуб заплатит 42 миллиона евро. Именно такая сумма прописана в контракте игрока.
Обновлено в 12:13
Политика
В Лондоне Джонсон и Болтон обсудят ситуацию вокруг Ирана
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон планируют в понедельник обсудить ряд вопросов, касающихся безопасности и ситуации в Иране, сообщил представитель британского премьер-министра.
Обновлено в 09:52
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Происшествия
При пожаре в детском саду в США погибли пять детей
Обновлено в 03:58
Общество
Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.
Обновлено в 13:02
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено в 03:57
Авто
Названы комплектации кроссовера Chery Tiggo 4
Обновлено в 14:18
Финансы
Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время.
Обновлено вчера в 06:41
Политика
США ужесточат правила получения грин-карт
Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:08
Футбол
«Локомотив» объявил о трансфере футболиста Джорджевича
«Локомотив» объявил о переходе из «Зенита» черногорского нападающего Луки Джорджевича.
Обновлено в 10:17
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Наука
Найдена живая акула старше Ивана Грозного
Гренландскую акулу возрастом более 500 лет обнаружили в Северной Атлантике, предположительно она родилась в 1505 году, что делает ее старейшим позвоночным, обитающим на планете на сегодняшний день.
Обновлено в 13:52
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Наука
Склонность есть траву домашние кошки унаследовали от предков
Обновлено 09 августа в 13:46
Наука
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Сообщается, что ИИ будет выносить решения, основываясь на данных успеваемости студента, а также активности на лекциях и участии в общественной жизни.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Клопп подтвердил, что Алиссон выбыл из-за травмы на несколько недель
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Норвичем" (4:1) в матче 1-го тура чемпионата Англии отметил, что голкипер Алиссон, получивший травму голени, пропустит ближайшие несколько недель.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47