Экономика
Медведев рассказал о выделенных на развитие Каспия 200 млрд рублейИзвестия 03:09
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на развитие российского Каспия и Волги страна выделила около 200 млрд рублей. Об этом в понедельник, 12 августа, пишет «РИА Новости».
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с чего всё началось
В ближайшие годы на проекты по развитию российского Каспия и Волги направят около 200 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме в Туркменистане.РИА Новости02:49
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Интерфакс - Россия02:20
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