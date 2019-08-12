В ближайшие годы на проекты по развитию российского Каспия и Волги направят около 200 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме в Туркменистане.

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на развитие российского Каспия и Волги страна выделила около 200 млрд рублей. Об этом в понедельник, 12 августа, пишет «РИА Новости».

Медведев рассказал о выделенных на развитие Каспия 200 млрд рублей

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