Медведев рассказал о вариантах поддержки производителей фруктов и ягодRambler News Service 07:06

Все граждане нашей страны должны иметь разнообразный стол… В настоящий момент прорабатываются два варианта решения этой задачи… дать субсидию российским производителям фруктов и ягод или унифицировать ставку на уровне 10%. Подготовим предложение и окончательно вас проинформируем.

Правительство прорабатывает два варианта поддержки российских производителей плодов и ягод, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.

Медведев рассказал о вариантах поддержки производителей фруктов и ягод

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