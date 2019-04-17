Экономика
Медведев рассказал о вариантах поддержки производителей фруктов и ягодRambler News Service 07:06
Правительство прорабатывает два варианта поддержки российских производителей плодов и ягод, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме.
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Все граждане нашей страны должны иметь разнообразный стол… В настоящий момент прорабатываются два варианта решения этой задачи… дать субсидию российским производителям фруктов и ягод или унифицировать ставку на уровне 10%. Подготовим предложение и окончательно вас проинформируем.
— Дмитрий Медведев, российский политикГоворит Москва 07:51
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