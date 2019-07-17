Футбол
Медведев рассказал о трансферных планах «Зенита»Sport.ru 12:59
Медведев рассказал о том, что все игроки, которые перешли из Зенита в Сочи имеют право сыграть против команды из Санкт-Петербурга, так как это полноценные трансферы, аренд нет. Также Медведев отметил, что у Зенита есть планы по переходу в стан питерского клуба ещё нескольких игроков.
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Все игроки, перешедшие из «Зенита» в «Сочи», смогут сыграть против питерцев в воскресенье
Спорт день за днем11:51
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:12, Вашингтон
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