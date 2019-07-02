Футбол
Медведев рассказал о том, как «Зенит» расстался с МаркизиоМойка78 07:44
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, как клуб расстался с футболистом Кладио Маркизио.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:43, Вашингтон
Политика
Зеленский заявил, что будет «защищать украинский язык»
Президент Украины Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык, а также придерживаться курса на интеграцию страны в ЕС и НАТО.
Обновлено в 13:00
Происшествия
14 подводников погибли при пожаре на российской подлодке
Обновлено в 11:58
Политика
Анонсированы новые протесты на Майдане
Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Хоккей
НХЛ. Панарин выбрал 10-й номер в «Рейнджерс»
Нападающий Артемий Панарин определился с игровым номером в «Рейнджерс».
Обновлено в 13:55
Происшествия
Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы
Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Хоккей
«Каролина» повторила предложение «Монреаля» и сохранит Ахо
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" повторил оффер-шит "Монреаль Канадиенс" и сохранил форварда Себастьяна Ахо, сообщается на официальном сайте команды из Роли.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Политика
Киев согласился на обмен пленными в Донбассе
Пресс-секретарь бывшего президента Украины и официального представителя страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила о том, что украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено в 15:08
Общество
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
В ДНР заявили, что Киев блокирует инициативу по соцвыплатам жителям Донбасса
По словам полпреда самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в контактной группе, главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, главными вопросами встречи экономической группы в Минске были возобновление соцвыплат жителям Донбасса, а также выплата задолженности по зарплате сотрудникам железной дороги и компании «Вода Донбасса».
Обновлено в 13:58
Политика
Путин поручил повысить размер пособий по уходу за детьми
Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 января 2020 года, а подготовка к повышению должна быть завершена до 1 октября 2019 года.
Обновлено в 14:59
Политика
Восьми украинским морякам предъявили окончательное обвинение
Восьми украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе, предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой.
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено в 14:23
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Происшествия
Жители Севастополя несут цветы к стеле Мурманска
Обновлено в 15:22
Происшествия
Учебный самолет Л-39 разбился под Харьковом
Обновлено в 15:10
Политика
Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир
Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек
Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне
Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы
При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Экономика
Германия поблагодарила Rosneft Deutschland
Федеральное министерство экономики и энергетики Германии поблагодарило Rosneft Deutschland за активные действия в решении проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 15:18
Армия и оружие
ВСУ понесли новые потери при попытке атаковать ДНР
Украинская армия, попытавшись атаковать позиции Донецкой народной республики, понесла потери, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 11:25