Футбол

Медведев рассказал о том, как «Зенит» расстался с МаркизиоМойка78 07:44

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, как клуб расстался с футболистом Кладио Маркизио.
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Медведев рассказал о том, как «Зенит» расстался с Маркизио

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Медведев: Обид на Маркизио не держим, верили в него до последнего

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Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
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В пресс-службе «Ильюшина» агентству сообщили, что в компании идет оптимизация управления.
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Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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