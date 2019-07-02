Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, как клуб расстался с футболистом Кладио Маркизио.

Медведев рассказал о том, как «Зенит» расстался с Маркизио

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